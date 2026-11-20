ലഹരി സംഘങ്ങളെ നേരിടാൻ പുതിയ നീക്കം; ഡാന്സാഫിനെ ആക്രമിച്ചാൽ ഇനി കളിമാറും, പിസ്റ്റൾ പരിശീലനം നൽകാൻ എ.ഡി.ജി.പിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ലഹരി വേട്ടയ്ക്കെത്തുന്ന ഡാന്സാഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങള്ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് പൊലീസ്. ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്ന ഡാന്സാഫ് സംഘത്തിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പിസ്റ്റള് ഉപയോഗത്തില് പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്കാന് ക്രമസമാധാന വിഭാഗം എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. പൊലീസുകാര്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് വര്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം.
എല്ലാ ഡാന്സാഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില് പിസ്റ്റള് കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് അടിയന്തര പരിശീലനം നല്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശത്തിലുള്ളത്. ദ്രുതവേഗത്തിലുള്ള സ്ട്രിപ്പിങ്, അസംബ്ലിങ്, ഫയറിങ് എന്നിവ ഇതില് ഉള്പ്പെടും. പരിശീലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കാനും കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സോണ് ഐ.ജിമാര്ക്കും റേഞ്ച് ഡി.ഐ.ജിമാര്ക്കും നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടന്ന് എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയന് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിൽ കേരളം ലഹരിവേട്ട ശക്തമാക്കിയതോടെ ലഹരിസംഘങ്ങൾ കടത്തുതന്ത്രം മാറ്റുന്നതായി സൂചന. അതിർത്തിയിലെ പരിശോധന മറികടക്കാൻ വാഹനങ്ങൾ മാറിയും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ലഹരി കടത്തുന്നതായാണ് പൊലീസിന്റെയും എക്സൈസിന്റെയും സംശയം. പരിശോധന കർശനമായതോടെ സംഘത്തിലെ പ്രമുഖർ ബംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻനഗരങ്ങളിലേക്ക് മാറിയതായും സൂചനയുണ്ട്. കർണാടകയിൽനിന്ന് എം.ഡി.എം.എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാസലഹരികൾ എത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിർത്തി ചെക് പോസ്റ്റുകളിൽ പൊലീസും എക്സൈസും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത്.
രഹസ്യവിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലഹരി കണ്ടെത്താനാകാത്ത സംഭവങ്ങൾ പുതിയ വെല്ലുവിളിയാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂട്ടുപുഴയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തെത്തുടർന്ന് പൊലീസ്-എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനായില്ല. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വാഹനം പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടാതെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ലഹരി കടത്തുന്നുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രാമധ്യേ വാഹനം മാറുന്നതായും സംശയമുണ്ട്. അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്നവരെ നേരിട്ടു നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം കടത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരുടെ നീക്കങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ലഹരി കടത്തുന്നതായി നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
അതിർത്തിയിൽനിന്നു നടന്നെത്തുന്നവരിലൂടെയും ചരക്കുലോറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിലൂടെയും ലഹരി എത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നതും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. പഴം, പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ ചരക്കുകളുമായി എത്തുന്ന വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഓരോന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി വെല്ലുവിളിയാണ്. ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന എം.ഡി.എം.എ പോലുള്ള ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതും എളുപ്പമല്ല. പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടും കടത്തുസംഘങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസും എക്സൈസും.