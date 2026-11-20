ഫോണുകളുടെ ‘ലോക്ക്’ തുറക്കാൻ പൊലീസ് ഇസ്രായേൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങുന്നുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന ഫോണുകളുടെയും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ‘ലോക്ക്’ തുറക്കാനുള്ള, ഇസ്രായേൽ നിർമിത സൈബർ ഫോറൻസിക് ടൂൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കേരള പൊലീസ്. നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘സെല്ലെബ്രൈറ്റ്’ എന്ന ഇസ്രായേലി കമ്പനിയുടെ ടൂളിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഏഴ് കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പൊലീസിന്റെ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ‘സെല്ലെബ്രൈറ്റ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ അൺലിമിറ്റഡ് അൺലോക്സ്’ എന്ന ടൂൾ വാങ്ങുന്നത്. എത്ര ഉപകരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അൺലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണിത്. നിലവിലെ പരിശോധനക്ക് എണ്ണത്തിന്റെ പരിധിയുണ്ട്.
ഫോണുകളിലെ പാസ്വേഡാ, പിൻ നമ്പർ, ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് എന്നിവ മറികടക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഫോൺ മെമറിയിൽനിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതടക്കമുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ആപ്പുകളിലെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ചാറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കാനുമാകും.
ചിത്രങ്ങൾ, ലൊക്കേഷനുകൾ എന്നിവ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ സർക്കാറിന്റെ കാലത്താണ് പുതിയ പാക്കേജ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകളാണ് ഓരോ വർഷവും ഫോറൻസിക് ലാബിൽ എത്തുന്നത്.