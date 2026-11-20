സംയോജിത ബി.എഡിലേക്ക് കേരളവും; കോളജ് അധ്യാപകർക്ക് ഒരുവർഷത്തെ പരിശീലനവും പരിഗണനയിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബിരുദ-ബി.എഡ് പഠനം ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടീച്ചർ എജുക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം (ഐ.ടി.ഇ.പി) സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന് സർക്കാർ. ഇതിനായി നിലവിലുള്ള ബി.എഡ് കോളജുകൾ മറ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആലോചനകൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു.
മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും. ഈ മാസം 28ന് രാവിലെ 10 മുതൽ കാര്യവട്ടം കേരള സർവകലാശാല കാമ്പസിലെ സി.വി. രാമൻ ഹാളിലാണ് യോഗം. 2028 മുതൽ ഐ.ടി.ഇ.പി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച രൂപരേഖ, നിലവിലെ ബി.എഡ് കോളജുകളെ മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആലോചനകൾ, പുതുതായി ‘മാസ്റ്റർ ഓഫ് കോളജ് ടീച്ചിങ്’ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും.
കോളജ് അധ്യാപകർക്ക് ഒരുവർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള പരിശീലന കോഴ്സ് എന്ന ആശയമാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കോളജ് ടീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. സ്കൂൾ അധ്യാപകരായി നിയമിക്കുന്നവർക്ക് ബിരുദ/ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് പുറമെ ബി.എഡ് പോലുള്ള അധ്യാപന പരിശീലന കോഴ്സ് നിർബന്ധമാണ്. കോളജ് അധ്യാപകരാകുന്നവർ ഇത്തരം പരിശീലനമില്ലാതെയാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരുവർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള പി.ജി കോഴ്സ് സംബന്ധിച്ച സാധ്യതകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ചർച്ചക്കുവെക്കുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രഫ. അച്യുത്ശങ്കർ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ബി. അശോക്, കൗൺസിൽ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പ്രഫ. ആബിദ ഫാറൂഖി, കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാനത്തെ ബി.എഡ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് പ്രതിനിധികൾ, ഡീൻമാർ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ചെയർപേഴ്സൺമാർ, സർവകലാശാലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം അധ്യാപകർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബി.എഡ് കോളജുകളിലെയും വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മറ്റു ക്ഷണിതാക്കൾക്കും ഓൺലൈനായി യോഗത്തിൽ പങ്കുചേരാം. വിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ യോഗ ലിങ്കിനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (www.kshec.kerala.gov.in) സന്ദർശിക്കാം.