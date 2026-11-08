ദീപാവലിക്കായുള്ള ചരക്കുകൾ കയറ്റി, യാത്രക്കാരെ വലച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ്; 10,000 രൂപ പിഴയിട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

ദീപാവലിക്കായുള്ള ചരക്കുകൾ കയറ്റി, യാത്രക്കാരെ വലച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ്; 10,000 രൂപ പിഴയിട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്text_fields
ആലപ്പുഴ: ദീപാവലി സീസണിൽ യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് അമിത ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കുകയും ലഗേജ് വെക്കാൻ സ്ഥലം നൽകാതെ പൂക്കളും ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങളും കുത്തിനിറച്ച് സർവീസ് നടത്തുകയും ചെയ്ത അന്തസ്സംസ്ഥാന ബസ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടികൂടി. ബംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിലോടുന്ന 'എ വൺ' ബസ്സാണ് ഹരിപ്പാട്ടുവെച്ച് ആലപ്പുഴ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത്. ബസിന് 10,000 രൂപ പിഴയീടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ബസ്, തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂക്കളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ബസ്സിലേക്ക് കയറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് 2 മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇതോടെ, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ബസ്, വഴിയിലുടനീളം സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ നിർത്തിയിട്ടതോടെ ഉച്ചയായിട്ടും ആലപ്പുഴ ജില്ല പോലും പിന്നിട്ടിരുന്നില്ല. കൂടാതെ, യാത്രക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത ലഗേജുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ചരക്കുകൾ നിറച്ചതോടെ സ്വന്തം സാധനങ്ങൾ സീറ്റിനടിയിൽ വെക്കാൻ ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരെ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു.
ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ മണിക്കൂറുകളോളം യാത്ര നീണ്ടുപോയതോടെ സഹികെട്ട യാത്രക്കാർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമീഷണർ സ്പർജൻ കുമാറിനെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബസ് പരിശോധിക്കാൻ ആലപ്പുഴ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ.ടി.ഒ. എം.ജി. മനോജിന് കമീഷണർ അടിയന്തര നിർദേശം നൽകി.
ആർ.ടി.ഒ. എം.ജി. മനോജ്, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിബു, അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ സുനിൽകുമാർ, പ്രവീൺ രാജ്, സുജിത്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം ബസ് പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സീസൺ സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ വ്യാപകമാണെന്ന പരാതികൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും വരുംദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും ആർ.ടി.ഒ. അറിയിച്ചു.