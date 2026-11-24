കട്ടപ്പനക്കാരൻ അരുൺകുമാറിന്റെ മിനിയേച്ചർ വാഹനങ്ങൾക്ക് യുഎഇയിലും കൈയടി; അഭിനന്ദനവുമായി തലാൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻtext_fields
കട്ടപ്പന: മകനുവേണ്ടി പഴയ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച മിനിയേച്ചർ വാഹനങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തുനിന്നും അഭിനന്ദനം.
ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശി അരുൺകുമാർ പുരുഷോത്തമന്റെ വേറിട്ട നിർമാണത്തിനാണ് യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും തലാൽ എ.ഐ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ തലാൽ അൽ മുറാദ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്. അരുൺകുമാറിന്റെ നിർമാണത്തിന് പിന്നിലെ കഥ ഉൾപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ‘എക്സി’ൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു.
മകന് കളിപ്പാട്ടമായി കാർ വേണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് അരുൺകുമാറിനെ വ്യത്യസ്തമായൊരു നിർമാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വിലകൂടിയ കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം സർഗാത്മകത ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞൻ ഓട്ടോറിക്ഷ നിർമിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പഴയ സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷിന്റെയും കേടായ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന്റെയും ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മിനി ഓട്ടോയുടെ നിർമാണം. കാഴ്ചയിൽ മാത്രമല്ല, യഥാർഥത്തിൽ ഓടിക്കാനും കഴിയുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ചെറുപതിപ്പാണിത്.
ഇടുക്കി ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സിങ് ഓഫിസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അരുൺകുമാർ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ട വാഹനങ്ങളുടെ ചെറുപതിപ്പുകൾ നിർമിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാണ്. വെറും പ്രദർശന വസ്തുക്കളല്ല, പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പാഴ്വസ്തുക്കൾക്ക് പുതിയ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം സർഗാത്മകതയും സാങ്കേതികമികവും ഒത്തുചേർന്ന നിർമാണമാണിതെന്നും തലാൽ അൽ മുറാദ് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അപ്രതീക്ഷിതമായി വിദേശത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച അഭിനന്ദനത്തിൽ സന്തോഷം അരുൺകുമാറും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പന എന്ന ചെറിയ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള തന്നെക്കുറിച്ച് അറബിനാട്ടിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി ട്വിറ്ററിൽ എഴുതിയത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും തലാൽ എ.ഐ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ വ്യക്തിയാണ് തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.