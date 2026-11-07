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    കേരള കലാമണ്ഡലം 96ാം വയസ്സിലേക്ക്, വള്ളത്തോൾ ജയന്തിക്കും മുകുന്ദരാജ അനുസ്മരണത്തിനും ഇന്ന് കൊടി ഉയരും

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    വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രി പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    കേരള കലാമണ്ഡലം 96ാം വയസ്സിലേക്ക്, വള്ളത്തോൾ ജയന്തിക്കും മുകുന്ദരാജ അനുസ്മരണത്തിനും ഇന്ന് കൊടി ഉയരും
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    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ക​ഥ​ക​ളി, കൂ​ടി​യാ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ല​ക​ളെ ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​ഹാ​ക​വി വ​ള്ള​ത്തോ​ളി​ന്റെ ജ​യ​ന്തി​ക്കും 96 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​നും ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൊ​ടി ഉ​യ​രും. ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം കൂ​ത്ത​മ്പ​ല​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​ക. സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് വാ​ർ​ഷി​ക​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം​പി, യു.​ആ​ർ. പ്ര​ദീ​പ് എം.​എ​ൽ.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. ബി ​അ​ന​ന്ത​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ടി ഉ​യ​ർ​ത്തും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ക്കു​ന്ന മു​കു​ന്ദ​രാ​ജ സ്മൃ​തി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം കേ​ര​ള ഭാ​ഷ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ. വി. ​കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    1927ലാ​ണ് മ​ഹാ​ക​വി വ​ള്ള​ത്തോ​ള്‍, മ​ണ​ക്കു​ളം മു​കു​ന്ദ​രാ​ജ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ഒ​രു യോ​ഗം ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. 1930 ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന് കു​ന്നം​കു​ളം ക​ക്കാ​ട് കാ​ര​ണ​വ​പ്പാ​ടി​ന്റെ വ​സ​തി​യാ​യ മ​ഠ​പ്പാ​ട്ടു തെ​ക്കി​നി​യി​ല്‍ മ​ഹാ​ക​വി വ​ള്ള​ത്തോ​ള്‍, മ​ണ​ക്കു​ളം മു​കു​ന്ദ​രാ​ജ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ളീ​യ ക​ല​ക​ള്‍ അ​ഭ്യ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ലാ​വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പോ​ഷ​ണം, ക​ഥ​ക​ളി, നാ​ട​കം, ചാ​ക്യാ​ര്‍കൂ​ത്ത്, തു​ള്ള​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ധ്യാ​പ​നം, സാ​ഹി​ത്യം, സം​ഗീ​തം, ചി​ത്ര​മെ​ഴു​ത്ത്, നൃ​ത്ത പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്കും പ്രോ​ല്‍സാ​ഹ​നം ന​ല്‍കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍നി​ന്ന് ഭാ​ഗ്യ​ക്കു​റി വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങി. അ​തു മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഉ​ത്ത​മ സം​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ല്ലാം ആ​ദ്യ​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട് വ​ള​ര്‍ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ച്ച​ത് ന​ദീ​ത​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന മ​ഹാ​ക​വി വ​ള്ള​ത്തോ​ളി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് 1934ഓ​ടെ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി​യി​ല്‍ ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഥ​ക​ളി, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കൂ​ടി​യാ​ട്ടം, തു​ള്ള​ൽ, പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം എ​ന്നീ ക​ല​ക​ളി​ൽ ശി​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​ചീ​ന​ഭാ​ര​ത​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗു​രു​കു​ല സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ അ​ധ്യ​യ​നം. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ള​രി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്.

    1972ലാ​ണ് ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം മാ​റി​യ​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ​യും ക​ല​ക​ളെ​യും പ​റ്റി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഡോ. ​മ​ല്ലി​ക സാ​രാ​ഭാ​യ് ആ​ണ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ. സം​സ്കൃ​ത പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യ ഡോ. ​കെ.​ജി. പൗ​ലോ​സാ​ണ് കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ.

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    News Summary - Kerala Kalamandalam Celebrates 96th Anniversary
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