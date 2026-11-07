കേരള കലാമണ്ഡലം 96ാം വയസ്സിലേക്ക്, വള്ളത്തോൾ ജയന്തിക്കും മുകുന്ദരാജ അനുസ്മരണത്തിനും ഇന്ന് കൊടി ഉയരും

കേരള കലാമണ്ഡലം 96ാം വയസ്സിലേക്ക്, വള്ളത്തോൾ ജയന്തിക്കും മുകുന്ദരാജ അനുസ്മരണത്തിനും ഇന്ന് കൊടി ഉയരുംtext_fields
ചെറുതുരുത്തി: കഥകളി, കൂടിയാട്ടം തുടങ്ങിയ കലകളെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ ജയന്തിക്കും 96 വർഷത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന കേരള കലാമണ്ഡലം കൽപിത സർവകലാശാല വാർഷികത്തിനും ശനിയാഴ്ച കൊടി ഉയരും. ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ കലാമണ്ഡലം കൂത്തമ്പലത്തിൽ അരങ്ങിലെത്തുക. സമാപന ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് വാർഷികസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ എംപി, യു.ആർ. പ്രദീപ് എം.എൽ.എ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ പ്രഫ. ബി അനന്തകൃഷ്ണൻ കലാപരിപാടികൾക്ക് കൊടി ഉയർത്തും. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടക്കുന്ന മുകുന്ദരാജ സ്മൃതി പ്രഭാഷണം കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ ഡയറക്ടർ പ്രഫ. വി. കാർത്തികേയൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
1927ലാണ് മഹാകവി വള്ളത്തോള്, മണക്കുളം മുകുന്ദരാജ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് കോഴിക്കോട് കേരള കലാമണ്ഡലം എന്ന പേരില് ഒരു യോഗം രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. 1930 നവംബര് ഒമ്പതിന് കുന്നംകുളം കക്കാട് കാരണവപ്പാടിന്റെ വസതിയായ മഠപ്പാട്ടു തെക്കിനിയില് മഹാകവി വള്ളത്തോള്, മണക്കുളം മുകുന്ദരാജ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് കേരളീയ കലകള് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള കലാമണ്ഡലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കേരളത്തിലെ കലാവിദ്യാര്ഥികളുടെ കലാപോഷണം, കഥകളി, നാടകം, ചാക്യാര്കൂത്ത്, തുള്ളല് എന്നിവയുടെ ശാസ്ത്രീയ അധ്യാപനം, സാഹിത്യം, സംഗീതം, ചിത്രമെഴുത്ത്, നൃത്ത പരിശീലനത്തിനും കലാകാരന്മാര്ക്കും പ്രോല്സാഹനം നല്കുക എന്നതായിരുന്നു കലാമണ്ഡലം യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ മൂലധനത്തിനായി സര്ക്കാറില്നിന്ന് ഭാഗ്യക്കുറി വില്പന നടത്താനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങി. അതു മുഖേനയാണ് പണം കണ്ടെത്തിയത്.
ലോകത്തിലെ ഉത്തമ സംസ്കാരങ്ങള് എല്ലാം ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ട് വളര്ന്നുപന്തലിച്ചത് നദീതടങ്ങളിലായിരുന്നു എന്ന മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് 1934ഓടെ കലാമണ്ഡലത്തിന് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിന് ചെറുതുരുത്തിയില് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് എത്തിച്ചത്.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് കഥകളി, മോഹിനിയാട്ടം, കൂടിയാട്ടം, തുള്ളൽ, പഞ്ചവാദ്യം, ഭരതനാട്യം എന്നീ കലകളിൽ ശിക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഇവിടെ അധ്യയനം. ഇതിനായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ കളരികൾ ഉണ്ട്.
1972ലാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കലാമണ്ഡലം മാറിയത്. സ്വദേശികളും വിദേശികളുമടക്കം നിരവധി പേർ കലാമണ്ഡലത്തെയും കലകളെയും പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഡോ. മല്ലിക സാരാഭായ് ആണ് ചാൻസലർ. സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായ ഡോ. കെ.ജി. പൗലോസാണ് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ.