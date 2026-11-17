കാലടി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഹരജി; ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കുംtext_fields
കൊച്ചി: കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി ഹൈക്കോടതി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് പരിഗണിക്കും. വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നതുമുതൽ സർവകലാശാല ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഭേദഗതി ഹരജിയുണ്ടെന്ന് കോടതി പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ, മാപ്പപേക്ഷ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർവകലാശാല ഉപഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഉപഹരജി അംഗീകരിക്കരുതെന്ന നിലപാടാണ് സർവകലാശാല കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത്. വാദം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ടി.എ. ഷാജിയാണ് ഹാജരായത്. ഇന്ന് തന്നെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ, ഉപഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സുപ്രീംകോടതി വിധികൾ കൂടി ഹാജരാക്കാനുണ്ടെന്ന് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേസ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിച്ച് വാദം കേൾക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഹരജിയാണ് കോടതിയിലുള്ളത്. വിഷയം വേഗത്തിൽ പരിഗണിച്ച് തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശമുണ്ടെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച മറ്റു കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാർഥികളുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കേസ് ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കുമെന്ന് സിംഗിൾബെഞ്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഇതേ ഹരജിയിൽ നൽകിയ ഉപഹരജിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സിംഗിൾബെഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് താൽക്കാലികാനുമതി നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. ഇതിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് എത്രയും വേഗം ഹരജി പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചത്. പരീക്ഷാ ഫീസ് സ്വീകരിച്ച് പരീക്ഷയെഴുതാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു സിംഗിൾബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഇതേ ആവശ്യം ഹരജിക്കാർ വീണ്ടും ഉന്നയിക്കും. സസ്പെൻഷനിലായതിനാൽ ഇന്റേണൽ അസെസ്മെന്റുകളും പ്രായോഗിക പരിശീലനവും മുടങ്ങുകയും ഹാജർ കുറയുകയും ചെയ്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇളവും ആവശ്യപ്പെടും.
പരീക്ഷ നവംബർ നാലിന് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വിദ്യാർഥികളുടെ ഹരജി ഹൈകോടതി അനുവദിച്ചാൽ പ്രത്യേകം പരീക്ഷ നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് സർവകലാശാല സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 13ന് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിനിടെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.