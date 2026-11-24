സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ 'അവൾക്കൊപ്പം'; 16 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പയിന് നാളെ തുടക്കംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ഗാർഹിക, സൈബർ അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ 'അവൾക്കൊപ്പം' എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനതല ക്യാമ്പയിനുമായി വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്. നാളെ മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെ നീളുന്ന പ്രചാരണത്തിലൂടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധവൽകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇരകൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ സഹായം തേടാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉറപ്പാക്കും. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ ശക്തമാക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
വനിതകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങളും ലിംഗവിവേചനവും അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള 'ഓറഞ്ച് ദ വേൾഡ്' ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. അതിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാനതല ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് സമിതി രൂപീകരിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാഴാഴ്ച ജില്ലാ വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫിസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലകളിൽ റാലികളും മാരത്തണുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. ജനപ്രതിനിധികൾ, വിദ്യാർഥികൾ, എൻ.എസ്.എസ് വളന്റിയർമാർ, എൻ.സി.സി കേഡറ്റുകൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.
ശൈശവവിവാഹം, സ്ത്രീധനം, ഗാർഹികപീഡനം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്ലക്കാർഡുകളും ഒപ്പുശേഖരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോധവൽകരണ പരിപാടികളും നടത്തും.
നാളെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം മുതൽ ഡിസംബർ 10ലെ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം വരെയാണ് പ്രചാരണം. ഡിസംബർ ആറിലെ സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനവും പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാകും. വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡരക്ടർ വി. വിഘ്നേശ്വരിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയത്. ക്യാമ്പയിനായി 40 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.30ന് കൗഡിയാറിലെ വിവേകാനന്ദ പാർക്കിൽനിന്ന് വാക്കത്തോൺ ആരംഭിക്കും. മാനവീയം വീഥിയിലാണ് സമാപനം.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 'യുണൈറ്റഡ് ടു എൻഡ് വയലൻസ് എഗെയ്ൻസ്റ്റ് വിമൻ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി യുഎൻ വിമൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആഗോള പ്രചാരണമാണ് 'ഓറഞ്ച് ദ വേൾഡ്'. ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധവൽകരണം നടത്തുകയാണ് 16 ദിവസം നീളുന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ലക്ഷ്യം.