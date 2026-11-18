സുരേഷ് ഗോപിയോ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറോ; നീലേശ്വരത്തെ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക്? ബിജെപിയിൽ അവകാശത്തർക്കം ശക്തം!text_fields
കാസർകോട്: കാസർകോട് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരത്ത് രണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾക്ക് പുതുതായി സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിയിൽ അവകാശത്തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു. തന്റെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളും കത്തും പരിഗണിച്ചാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെയും ദേശീയ നിർവാഹകസമിതിയംഗം പി.കെ. കൃഷ്ണദാസിന്റെയും ഇടപെടലാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പുണെ - എറണാകുളം പൂർണ എക്സ്പ്രസ് (11097/11098), രാമേശ്വരം - മംഗളൂരു സെൻട്രൽ പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ് (16621/16622) എന്നീ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെയിനുകൾക്കാണ് നീലേശ്വരത്ത് പുതുതായി സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
നീലേശ്വരത്ത് കൂടുതൽ തീവണ്ടികൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് താൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും, ആ കത്ത് പരിഗണിച്ചാണ് രണ്ട് പ്രധാന ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ച വിവരം റെയിൽവേ മന്ത്രി തന്നെ അറിയിച്ചതെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര ടൂറിസം, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രിയായ സുരേഷ് ഗോപി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത്.
എന്നാൽ, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം.എൽ. അശ്വിനിയാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെയും പി.കെ. കൃഷ്ണദാസിന്റെയും ഇടപെടലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലഭിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലാണ് ഈ അവകാശവാദമുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ റെയിൽവേ വികസനത്തിനും യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ബിജെപി എന്നും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ നേതൃത്വം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പുകളെച്ചൊല്ലി ഭരണപക്ഷത്തിനകത്ത് അവകാശത്തർക്കങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ, ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിലെ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് മംഗളൂരു മേഖല ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയിൽവേയിലെ മൈസൂരു ഡിവിഷനിലേക്ക് മാറ്റിയതുവഴി കാസർകോട് ജില്ലക്കുണ്ടായ വൻ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേതാക്കളാരും മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനം ശക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഡിവിഷൻ മാറ്റത്തിന് പകരമായി കാസർകോട് മേഖലക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പുതിയ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ, പ്രത്യേക വികസന പാക്കേജ്, മെമു സർവീസ് എന്നിവ നേടിയെടുക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.