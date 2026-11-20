അംഗൻവാടി ജീവനക്കാര്ക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ; 41.64 കോടി രൂപ ചെലവിടുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പോഷൺ ആപ് പ്രതിസന്ധി മറിക്കടക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ അംഗൻവാടികളിലെയും ഐ.സി.ഡി.എസിലെയും ജീവനക്കാര്ക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ. 41.64 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അനുമതി നല്കി. മൊത്തം 35,291 സ്മാര്ട്ട് ഫോണുകളാണ് വാങ്ങുക. 692 എണ്ണം ബഫര് സ്റ്റോക്കായും വാങ്ങും. ഒരു ഫോണിന് 11800 രൂപ എന്ന നിലയിലാണ് ചെലവിടുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ 33120 അംഗൻവാടി വര്ക്കമാര്മാരും 1327 ഐ.സി.ഡി.എസ് ലേഡീസ് സൂപ്പര് വൈസര്മാര്ക്കും 152 കോഡിനേറ്റര്മാര്ക്കും ഫോണ് ലഭിക്കും. ഇതോടെ പോഷൺ ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നത്തിനാണ് പരിഹാരമാകുന്നത്.
പോഷണ് ആപ്പില് വിവരങ്ങള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അംഗൻവാടി ജീവനക്കാര്ക്ക് ഫോര്ജി ഫോണും, സിമ്മുമാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നല്കിയത്. എന്നാൽ, നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനാല് സ്വന്തം ഫോണിലാണ് അംഗൻവാടി ജീവനക്കാര് പോഷണ് ആപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സിം ഫൈവ് ജിയാക്കി മാറി നൽകിയെങ്കിലും ഫോൺ നൽകാത്തത് ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഫോണ് തടസപ്പെടുന്നതുമൂലം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്ന ജീവനക്കാര് ഇക്കാര്യം മന്ത്രി ബിന്ദുകൃഷ്ണയെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ജീവനക്കാര്ക്ക് സ്മാര്ട്ട് ഫോണ് വാങ്ങി നല്കാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചത്.