വിട പറഞ്ഞത് നേതാജിക്കൊപ്പം ബാല്യം ചെലവഴിച്ച 'കേരളത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രി'text_fields
പാലക്കാട്: നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനൊപ്പം ബാങ്കോക്കിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി (ഐഎൻഎ) ക്യാമ്പിൽ ബാല്യം ചെലവഴിച്ച 'കേരളത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രി' രാധ (88) അന്തരിച്ചു. തായ്ലൻഡ് സ്വദേശിനിയായ രാധയെ കരള്മണ്ണ സ്വദേശിയായ ഡോ. കൃഷ്ണ പൊതുവാളും ഭാര്യ നാരായണിക്കുട്ടി പൊതുവാൾസ്യാരും ചേർന്നാണ് ദത്തെടുത്തത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് കരള്മണ്ണയിലെ വസതിയിൽ സംസ്കാരം നടത്തി.
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തിലായിരുന്നു രാധയുടെ ബാല്യം. ഐഎൻഎയുടെ മുൻനിര പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഡോ. കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ബാങ്കോക്കിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് രാധയെ ദത്തെടുത്തത്. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയുമടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ഐഎൻഎയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇത്.
നേതാജിയുമായി അടുത്തിടപഴകാൻ രാധക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തൂണുകൾക്കു പിന്നിൽ ഒളിച്ചുനിന്ന് തന്നെ പേടിപ്പിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന നേതാജിയുടെ ഓർമകൾ അവർ ജീവിതത്തിലുടനീളം പങ്കുവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നേതാജിയുടെ സ്നേഹവും കളിചിരികളും നിറഞ്ഞ ആ ബാല്യകാലം രാധയുടെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായ മരുമകൻ ഐ.ആർ. പ്രസാദ് പറയുന്നു.
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ബോംബാക്രമണങ്ങൾക്കും രാധ സാക്ഷിയായിരുന്നു. ബോംബാക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മരപ്പലകകൾകൊണ്ട് മൂടിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്കടിയിൽ ഭയന്നുവിറച്ച് ഒളിച്ചിരുന്ന അനുഭവങ്ങളും അവർ ബന്ധുക്കളോട് വിവരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
1946ൽ ഏഴാം വയസ്സിലാണ് രാധ കേരളത്തിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൂക്കാട്ടിരി സ്കൂളിലായിരുന്നു രാധയുടെ തുടർവിദ്യാഭ്യാസം. ഇതോടെയാണ് അവർ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുത്തത്.1969ൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആലിപ്പറമ്പ് പടിപ്പുരക്കൽ സ്വദേശിയായ രാജഗോപാലൻ നായരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. പിന്നീട് കരള്മണ്ണയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി.
ഭർത്താവ് രാജഗോപാലൻ നായരും മകൻ ഹരിഗോവിന്ദനും നേരത്തേ മരിച്ചിരുന്നു. തൃക്കടീരി പി.ടി.എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ മകൾ ശ്രീലതയും മരുമകൻ ഐ.ആർ. പ്രസാദും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു അവസാനകാലത്ത് താമസം.
ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഓർമക്കുറവ് രാധയെ അലട്ടിയിരുന്നു. രാധയുടെ വിയോഗത്തോടെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെയും ഐഎൻഎയെയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ നിർണായകമായൊരു കാലഘട്ടത്തെയും നേരിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓർമകൾക്കാണ് തിരശ്ശീല വീണത്.