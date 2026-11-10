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    ചെയർമാൻ നിയമനത്തിലെ അട്ടിമറി കെ.സി.എച്ച്​.ആർ എക്സിക്യൂട്ടിവിൽ കൂട്ടരാജി

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    പ്ര​ഫ. ജാ​ന​കി നാ​യ​ർ, പ്ര​ഫ. മ​നു ദേ​വ​ദേ​വ​ൻ, പ്ര​ഫ. ല​ക്ഷ്മി സു​ബ്ര​ഹ്​​മ​ണ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്
    ചെയർമാൻ നിയമനത്തിലെ അട്ടിമറി കെ.സി.എച്ച്​.ആർ എക്സിക്യൂട്ടിവിൽ കൂട്ടരാജി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യം മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​സി.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ട്ട​രാ​ജി. പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര​കാ​രി​യും ഡ​ൽ​ഹി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്​​റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ജാ​ന​കി നാ​യ​ർ, മാ​ണ്ടി ​ഐ.​ഐ.​ടി സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ്​ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ലെ പ്ര​ഫ. മ​നു വി. ​ദേ​വ​ദേ​വ​ൻ, ബി​റ്റ്​​സ്​ പി​ലാ​നി സെ​ന്‍റ​ർ ഫോ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ലെ പ്ര​ഫ. ല​ക്ഷ്​​മി സു​ബ്ര​ഹ്​​മ​ണ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ്​ ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​യ​മ​ന​മെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യും വി​യോ​ജി​പ്പ്​ അ​റി​യി​ച്ചും ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പ്ര​ഫ. സ​ന​ൽ മോ​ഹ​ൻ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ രാ​ജി. ശ​രി​യാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് നി​യ​മ​ന​മെ​ന്ന വി​വ​രം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ട​ന​ടി രാ​ജി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ജാ​ന​കി നാ​യ​ർ ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പു​തി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​ക്ക് ഒ​ട്ടും ശു​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജി​വെ​ച്ച​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ മാ​ത്രം നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള കെ.​സി.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക് കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ നി​യ​മി​ച്ച ന​ട​പ​ടി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഒ​രു യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പോ​ലും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​യാ​ളെ​യാ​ണ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​തെ​ന്നും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി. ​അ​ശോ​ക്​ വ​ഴി​വി​ട്ട്​ ഇ​ട​പെ​ട്ടെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ കെ.​സി.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​ന​ൽ മോ​ഹ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - KCHR Chairman Appointment Rigged: Mass Resignations in Executive Committee
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