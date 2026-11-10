ചെയർമാൻ നിയമനത്തിലെ അട്ടിമറി കെ.സി.എച്ച്​.ആർ എക്സിക്യൂട്ടിവിൽ കൂട്ടരാജി

ചെയർമാൻ നിയമനത്തിലെ അട്ടിമറി കെ.സി.എച്ച്.ആർ എക്സിക്യൂട്ടിവിൽ കൂട്ടരാജിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായം മറികടന്ന് കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ (കെ.സി.എച്ച്.ആർ) ചെയർമാൻ നിയമനം നടത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടിവിൽനിന്ന് കൂട്ടരാജി. പ്രമുഖ ചരിത്രകാരിയും ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല മുൻ പ്രഫസറുമായ ഡോ. ജാനകി നായർ, മാണ്ടി ഐ.ഐ.ടി സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പ്രഫ. മനു വി. ദേവദേവൻ, ബിറ്റ്സ് പിലാനി സെന്റർ ഫോർ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ പ്രഫ. ലക്ഷ്മി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരാണ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയിൽനിന്ന് പടിയിറങ്ങിയത്. കൂടുതൽ പേർ രാജിവെക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.
സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം മറികടന്നാണ് ചെയർമാൻ നിയമനമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചും കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രഫ. സനൽ മോഹൻ കത്ത് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരുടെ രാജി. ശരിയായ നടപടിക്രമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കാതെയാണ് നിയമനമെന്ന വിവരം കണക്കിലെടുത്ത് ചുമതലകളിൽനിന്ന് ഉടനടി രാജിവെക്കുകയാണെന്ന് ജാനകി നായർ കത്തിൽ പറയുന്നു. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുന്നതിൽ ഗുരുതര നടപടിക്രമ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഖേദകരമാണ്. ഇത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് ഒട്ടും ശുഭകരമല്ലെന്നും രാജിവെച്ചവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം, പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻമാർ മാത്രം നിയമിക്കപ്പെടാറുള്ള കെ.സി.എച്ച്.ആർ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് കോളജ് അധ്യാപകനെ നിയമിച്ച നടപടി അക്കാദമിക വൃത്തങ്ങളിൽ വൻ വിമർശനത്തിനിടയാക്കി. കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ പോലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തയാളെയാണ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചതെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബി. അശോക് വഴിവിട്ട് ഇടപെട്ടെന്നും കമ്മിറ്റി അംഗമായ കെ.സി.എച്ച്.ആർ മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. സനൽ മോഹൻ നൽകിയ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.