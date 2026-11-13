‘കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയും റസാഖും റുഖിയ്യയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള വലിയ പാഠപുസ്തകം’ -പി. മുജീബുറഹ്മാൻ

‘കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയും റസാഖും റുഖിയ്യയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള വലിയ പാഠപുസ്തകം’ -പി. മുജീബുറഹ്മാൻtext_fields
കോഴിക്കോട്: അയൽവാസിയായ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയെ 20 വർഷത്തോളം സ്വന്തം മാതാവിനെപ്പോലെ പരിചരിച്ച് മരണാനന്തര കർമങ്ങൾക്കടക്കം നേതൃത്വം നൽകിയ വയനാട് വടുവൻചാലിലെ റസാഖിന്റെയും റുഖിയ്യയുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹത്തെ പ്രശംസിച്ച് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള അമീർ പി. മുജീബുറഹ്മാൻ. മതത്തെയും ജാതിയെയും കുറിച്ചുള്ള അന്ധമായ ഭീതികൾ പെരുകുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ മഹത്ത്വം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരായ ഈ മനുഷ്യരെന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയും റസാഖും റുഖിയ്യയും വരുംകാല മലയാളി ജീവിതത്തിന് പകർത്താനുള്ള വലിയ പാഠപുസ്തകമാവുകയാണ്. മത, ജാതി പരിഗണനകൾക്കതീതമായി നിലനിൽക്കേണ്ട മാനുഷികമൂല്യങ്ങളെ സാധാരണക്കാരും കർഷകരുമായ ഒരു കുടുംബം നമുക്കുമുന്നിൽ വരച്ചുകാണിക്കുകയാണെന്ന് മുജീബുറഹ്മാൻ കുറിച്ചു.
കുറിപ്പിന്റ പൂർണരൂപം:
വടുവൻചാലിലെ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയും റസാഖും റുഖിയ്യയും വരുംകാല മലയാളി ജീവിതത്തിന് പകർത്താനുള്ള വലിയ പാഠപുസ്തകമാവുകയാണ്. മതത്തെക്കുറിച്ച അന്ധമായ ഭീതികൾ പെരുകുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് മത-ജാതി പരിഗണനകൾക്കതീതമായി നിലനിൽക്കേണ്ട മാനുഷികമൂല്യങ്ങളെ
സാധാരണക്കാരും കർഷകരുമായ ഒരു കുടുംബം നമുക്കുമുന്നിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു.
റസാഖിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അയൽവാസിയാണ് കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ. തനിച്ചുള്ള ആ ജീവിതത്തിന് പ്രായമേറിയപ്പോൾ പരസഹായം ആവശ്യമായി. അന്നുമുതൽ മക്കളെപ്പോലെ റസാഖും റുഖിയ്യയും കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി അമ്മയെ ഇവർ സ്വന്തം ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി.
അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം, ചികിൽസ എല്ലാം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി. അപ്പോഴും താമസം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ. ഏത് മനുഷ്യരും സ്വന്തം വീടും കിടക്കുന്ന റൂമും വിട്ടിറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. (സ്വന്തം മക്കൾ വീടുവെച്ച് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും അധിക മാതാക്കളും അവരുറങ്ങിയ വീടും റൂമും ഉപേക്ഷിച്ച് മക്കളോടൊപ്പം പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറാൻ മടി കാണിക്കും.) കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മക്കും അവരുടെ സ്വന്തം വീട് തന്നെ വേണമായിരുന്നു അന്തിയുറങ്ങാൻ. അവരുടെ പൂജയും പൂജാമുറിയുമെല്ലാം വീടിനോട് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളായിരുന്നു.
അതിനിടയിലാണ് തന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മക്ക് തീപൊള്ളലേറ്റത്. ശരീരം പാതിയിലേറെ പൊള്ളിയ കല്ലാണിക്കുട്ടിയമ്മക്ക് പിന്നീട് തനിച്ച് കഴിയാൻ പറ്റാതെ വന്നു. അതോടെ റസാഖും ഭാര്യയും അവരെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി. ഹോസ്പിറ്റലിലും വീട്ടിലുമായി അവരെ നന്നായി പരിചരിച്ചു. കർഷകനായ റസാഖ് ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് 20 കിലോമീറ്റർ അകലെ ചുരൽമല കള്ളാടിയിലാണ്. റസാഖ് മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല, നല്ല പരിചരണവും സാന്നിധ്യവും ആവശ്യമുള്ള കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയെ കള്ളാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മരണം വരെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ പരിചരിച്ചു. സ്വന്തം മാതാവിന്റെ വേർപാടിലെന്നപോലെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും കലങ്ങിയ കണ്ണുകളും വിങ്ങുന്ന ഹൃദയവുമായി റസാഖും റുഖിയ്യയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
വെറുപ്പിന്റെയും സ്വാർത്ഥയുടെയും പുതിയ കമ്പോളസംസ്കാരത്തിൽ മാനവികതയുടെ ആഴാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് മലയാളി ജീവിതത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്
സാധാരണക്കാരായ റസാഖും റുഖിയയും ചെയ്തത്. ബന്ധരാഹിത്യത്തിന്റെ മണലാരണ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഹൃദയം ഹൃദയത്തെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന പച്ചപിടിച്ച ജീവിതങ്ങളായി അവരുടെ മാതൃക പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.