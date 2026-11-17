കൺനിറച്ച് കൽപാത്തി; ആചാരപ്പെരുമയിൽ ദേവരഥ സംഗമംtext_fields
പാലക്കാട്: പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ദർശന പുണ്യമേകി കൽപാത്തിയിൽ ദേവരഥ സംഗമം. അഗ്രഹാരവും ഭക്തരും കാത്തിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ത്രിസന്ധ്യക്ക് കൽപാത്തി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥ സ്വാമിയും ഗണപതിയും വള്ളി-ദൈവാന സമേത സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയും പഴയ കൽപാത്തി ലക്ഷ്മിനാരായണ പെരുമാളും ചാത്തപുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതിയും തിങ്കളാഴ്ച സന്ധ്യയോടെ കുണ്ടമ്പലത്തിന് മുന്നിലുള്ള തേരുമുട്ടിയിൽ സംഗമിച്ചു. പതിനായിരങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവം സംഗമത്തിന് സാക്ഷികളായി. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട രഥോത്സവത്തിന് ദേവരഥ സംഗമത്തോടെ പരിസമാപ്തിയായി.
കൊടിയേറ്റം മുതൽ കൽപാത്തി തിരക്കിലമർന്നിരുന്നു. രണ്ടാം തേര് ദിവസം വൻ ജനപ്രവാഹമാണുണ്ടായത്. രണ്ടാം ദിവസം പഴയ കൽപാത്തി ലക്ഷ്മിനാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെത്തിയാണ് പ്രദക്ഷിണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. മന്തക്കരയിലെ തേര് ക്ഷിപ്രപ്രസാദ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ തേരുമുട്ടിക്ക് സമീപത്തും പ്രദക്ഷിണം അവസാനിപ്പിച്ചു. ദേവദേവകൾക്കൊപ്പം കൽപാത്തിയും ഭക്തരും ആവേശത്തേരിലേറി അഗ്രഹാരത്തെരുവുകളിൽ പ്രദക്ഷിണം നടത്തി. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥ സ്വാമിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും വള്ളി-ദൈവാന സമേത സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെയും തേരുകൾ പഴയ കൽപാത്തി ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും പ്രദക്ഷിണം പുനരാരംഭിച്ച് തേരുമുട്ടിയിലെത്തി നിലയുറപ്പിച്ചു.
പിന്നാലെ പഴയ കൽപാത്തി ലക്ഷ്മി നാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ തേരും ചാത്തപുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ തേരും പുതിയ കൽപാത്തിയിൽനിന്നും മടങ്ങി തേരുമുട്ടിയിലെത്തിയതോടെ കൽപാത്തി കാത്തിരുന്ന ദേവരഥ സംഗമമായി. ഈ കാഴ്ച കണ്ട് പുണ്യം നുകരാൻ തിങ്കളാഴ്ചയും കൽപാത്തിയിലേക്ക് ഭക്തരുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരടക്കം ഗ്രാമവീഥികളിലെത്തിയതോടെ അഗ്രഹാരത്തെരുവുകൾ തിരക്കിലമർന്നു. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന വേദിയായി കൽപാത്തി മാറി.
ദേവരഥ സംഗമത്തിന് ശേഷം മന്തക്കരയിലെ തേര് പുതിയ കൽപാത്തിയിലൂടെ തിരിച്ചെത്തി പ്രയാണം അവസാനിപ്പിച്ചു. ലക്ഷ്മി നാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ചാത്തപുരം പ്രസന്നഗണപതി ക്ഷേത്രം എന്നിവർ അതത് ക്ഷേത്രത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. തുടര്ന്ന് രാത്രിയില് പല്ലക്കുകളില് എഴുന്നള്ളിപ്പും നടന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രഥോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും. സമാപനം കുറിച്ച് രാവിലെ അതത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ധ്വജാവരോഹരണം നടക്കും.