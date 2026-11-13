കാലടി സർവകലാശാല സമരത്തിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; നിരാഹാരമിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

കാലടി സർവകലാശാല സമരത്തിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; നിരാഹാരമിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിtext_fields
കൊച്ചി: കാലടി സർവകലാശാലയിലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വീണ്ടും നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. കാമ്പസിന്റെ കവാടത്തിന് പുറത്ത് നിരാഹാരമിരിക്കുന്ന സമരപ്പന്തലിലെ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസെത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിരാഹാരനിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യ നില വഷളായതിനെ തുടർന്നാണ് ലഭ്യമായ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമെത്തി വിദ്യാർഥികളെ അങ്കമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പി.എം. അശ്വന്ത്, കെ.വി. അഭിജിത്ത്, പി.എസ്. അർച്ചന എന്നീ വിദ്യാർഥികളെയാണ് മാറ്റിയത്.
പൊലീസ് നടപടി അരങ്ങേറിയതോടെ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എസ്.എഫ്.ഐ. എന്ടു സംഭവിച്ചാലും സമരം തുടരുമെന്നാണും പിന്നോട്ടില്ലെന്നും എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. ശിവ, ശ്രദ്ധ, അതുല്യ എന്നീ വിദ്യാർഥികൾ അടങ്ങുന്ന പുതിയ സംഘം നിരാഹാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നും സൂചന നൽകി.
അതിനിടെ, സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്ന 16 വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈകോടതി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. സർവകലാശാല ഇന്നലെ കോടതിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച രേഖകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. സർവകലാശാലയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ മറുപടി നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നും പരീക്ഷയെഴുതാൻ കഴിയില്ലെന്നും അറിയിച്ച സർവകലാശാല അധികൃതർ, വിദ്യാർഥികൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം നൽകാതെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉപാധി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും സമരം ഏതുവിധേനയും തുടരുമെന്നും ആണ് എസ്.എഫ്.ഐ അറിയിച്ചത്.
വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സമരപ്പന്തലിലെത്തിയിരുന്നു. നിരാഹാരമിരിക്കുന്ന സമരക്കാരെ അദ്ദേഹം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും എല്ലാ വിധ പിന്തുണയും അറിയിച്ചിരുന്നു.