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    ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞേ തീരൂ; വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്‌പെൻഷനിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കാലടി സർവകലാശാല

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    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ ഹൈ​കോ​ട​തി നാളെ പരിഗണിക്കും
    ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞേ തീരൂ; വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്‌പെൻഷനിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കാലടി സർവകലാശാല
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    കൊച്ചി: വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്‌പെൻഷനിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കാലടി സർവകലാശാല. വിദ്യാർഥികൾ നേരത്തെയും നടപടികൾ നേരിട്ടവരാണെന്നും പരിക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തതിന് കാരണം അവരുതന്നെയാണെന്നും ചെയ്ത തെറ്റിന് അവർ മാപ്പ് പറഞ്ഞേ തീരൂവെന്നും സർവകലാശാല വ്യക്തമാക്കി. സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ എതിർസത്യവാങ്മൂലം സർവകലാശാല കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.

    വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയുള്ള പരാതികളും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസ് വിവരങ്ങളും സർവകലാശാല ഹൈകോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പെരുമാറ്റ ചട്ടം ലംഘിച്ചതാണ് അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കാരണമെന്നും 44 പേജുള്ള വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

    ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്ന സത്യവാങ്മൂലം നൽകാതെ നടപടി പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ തീരുമാനമെന്നും സർവകലാശാല ആവർത്തിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ മാപ്പ് പറയുകയും സസ്പെൻഷൻ ശിക്ഷാനടപടിയല്ലെന്നും വൈസ് ചാൻസലറെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച 16 വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    കാ​ല​ടി സം​സ്കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന 16 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ ഹൈ​കോ​ട​തി നാളെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. വി​ഷ​യം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​റ്റു കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തിയിരുന്നു. പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്താ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13ന് ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

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    News Summary - Kalady University Hardens Stance on Student Suspensions, Demands Apology
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