വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകി; വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കിയതിൽ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ച് വീണ്ടും കാലടി സർവകലാശാലtext_fields
കൊച്ചി: വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകി കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല.
വിധി ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് സർവകലാശാലയുടെ വിലയിരുത്തൽ. വൈസ് ചാൻസലറും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളും പ്രാഥമിക കൂടി ആലോചന നടത്തിയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തുടർന്നാണ് ഡിവിഷൻ ബഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്.
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കാലടി സർവകാലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കി ഹൈകോടതി വിധി വന്നത്. വിഷയത്തിൽ സർവകലാശാല നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയ കോടതി, സംഭവത്തിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്താനും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
ഇതോടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള തടസ്സവും നീങ്ങി. ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് സർവകലാശാല നേരത്തെ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആറാഴ്ചക്കകം പരീക്ഷ നടത്തണമെന്നാണ് ഹൈകോടതി നിർദേശിച്ചത്.
പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താതിരിക്കാൻ ശിക്ഷാവിധി കാരണമല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാമ്പസിൽ കയറാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, പത്തു വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താനാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.
ഇതിനിടെ വിദ്യാര്ഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാന് അനുവദിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി സിംഗിള് ബഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സർവകലാശാല ഡിവിഷൻ ബഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയും വിദ്യാര്ഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാന് അനുവദിച്ച ഹൈകോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതി വീണ്ടും ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. എത്രയും വേഗം ഹരജി തീർപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിനിടെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 13നാണ് 16 വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.