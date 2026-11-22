കാലടിയിലെ എസ്.എഫ്.ഐക്കാരും കൂട്ടത്തോടെ റാങ്ക് പട്ടികകളിൽ, പരാതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ എസ്.എഫ്.ഐക്കാർക്ക് കൂട്ടത്തോടെ പി.എസ്.സി റാങ്ക് പട്ടിക വഴി ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കൻഡറി അധ്യാപക നിയമനം ലഭിച്ചതിൽ അസ്വാഭാവികത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പരാതി പി.എസ്.സി നിയമന തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് കൈമാറി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ചോദ്യപേപ്പർ തയാറാക്കിയത് സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ തന്നെ അധ്യാപകരാണെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥിനിയും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ജില്ല നേതാവുമായിരുന്ന പി.എസ്.സി അംഗമാണെന്നുമുള്ളതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സേവ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആർ.എസ്. ശശികുമാർ നൽകിയ പരാതിയാണ് നടപടി. 2024-25 വർഷത്തെ ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപക നിയമനങ്ങളിൽ വലിയൊരു പങ്കും ഈ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് പിഎച്ച്.ഡി നേടിയ മുൻ വിദ്യാർഥികളാണ്. വിവിധ പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യകർത്താക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നത് ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു.
അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകും വരെ ആരോപണവിധേയമായ റാങ്ക് പട്ടികകളിൽ നിന്നുള്ള നിയമന ശിപാർശകൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും സംഭവത്തിൽ പി.എസ്.സി അംഗത്തിന്റെയും ചെയർമാന്റെയും പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ സഹിതമാണ് നിവേദനം നൽകിയത്. നേരത്തെ ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയിലെ (കുഫോസ്) 38 എസ്.എഫ്.ഐക്കാർക്ക് ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർമാരായി പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം ലഭിച്ച സംഭവത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഫ്.ഐ.ആർ തയാറാക്കി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാലടിയിലെ എസ്.എഫ്.ഐക്കാരുടെ നിയമനവും അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നത്.