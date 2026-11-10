കാലടി: സസ്പെൻഷനിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ഹരജിയിൽ ഈയാഴ്ച വാദം കേൾക്കും

കാലടി: സസ്പെൻഷനിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ഹരജിയിൽ ഈയാഴ്ച വാദം കേൾക്കുംtext_fields
കൊച്ചി: കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്ന 16 വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഹരജിയിൽ ഹൈകോടതി ഈയാഴ്ച വാദം കേൾക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച ഹരജി പരിഗണനക്കെടുക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.
സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഹരജിയാണ് കോടതിയിലുള്ളത്. വിഷയം വേഗത്തിൽ പരിഗണിച്ച് തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശമുണ്ടെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച മറ്റു കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാർഥികളുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. തുടർന്നാണ് ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കാമെന്നും ഈയാഴ്ച തന്നെ വാദം കേൾക്കാമെന്നും സിംഗിൾബെഞ്ച് അറിയിച്ചത്.
നേരത്തെ ഇതേ ഹരജിയിൽ നൽകിയ ഉപഹരജിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സിംഗിൾബെഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് താൽക്കാലികാനുമതി നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. ഇതിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് എത്രയും വേഗം ഹരജി പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചത്. പരീക്ഷാ ഫീസ് സ്വീകരിച്ച് പരീക്ഷയെഴുതാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു സിംഗിൾബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഇതേ ആവശ്യം ഹരജിക്കാർ വീണ്ടും ഉന്നയിക്കും. സസ്പെൻഷനിലയതിനാൽ ഇന്റേണൽ അസെസ്മെന്റുകളും പ്രായോഗിക പരിശീലനവും മുടങ്ങുകയും ഹാജർ കുറയുകയും ചെയ്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇളവും ആവശ്യപ്പെടും.
പരീക്ഷ നവംബർ നാലിന് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വിദ്യാർഥികളുടെ ഹരജി ഹൈകോടതി അനുവദിച്ചാൽ പ്രത്യേകം പരീക്ഷ നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് സർവകലാശാല സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 13ന് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിനിടെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.