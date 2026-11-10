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    കാലടി: സസ്പെൻഷനിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ഹരജിയിൽ ഈയാഴ്ച വാദം കേൾക്കും

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    കാലടി: സസ്പെൻഷനിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ഹരജിയിൽ ഈയാഴ്ച വാദം കേൾക്കും
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    കൊ​ച്ചി: കാ​ല​ടി സം​സ്കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന 16 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ഈ​യാ​ഴ്ച വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. വി​ഷ​യം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​റ്റു കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഈ​യാ​ഴ്ച ത​ന്നെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​മെ​ന്നും സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ ഇ​തേ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​ൻ സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​കാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച് റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. പ​രീ​ക്ഷാ ഫീ​സ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച് പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഇ​തേ ആ​വ​ശ്യം ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ വീ​ണ്ടും ഉ​ന്ന​യി​ക്കും. സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ല​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ അ​സെ​സ്മെ​ന്റു​ക​ളും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​വും മു​ട​ങ്ങു​ക​യും ഹാ​ജ​ർ കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ള​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും.

    പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്താ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13ന് ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

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    News Summary - Kalady: Court to Hear Suspended Students' Petition This Week
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