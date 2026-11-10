ചെറുമീൻ കൊള്ള: കടുത്ത നടപടിയുമായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്text_fields
ആലപ്പുഴ: ഒടുവിൽ ചെറുമീൻ കൊള്ളക്കെതിരെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് രംഗത്തിറങ്ങി. കേരള തീരത്ത് നടന്നുവരുന്ന അനധികൃത ചെറുമത്സ്യബന്ധനവും വിപണനവും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് കർശന പരിശോധനകളും നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. കേരള സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരം നിശ്ചിത വലുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ ചെറുമത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, നിയമത്തിന് പുല്ലുവില പോലും കൽപിക്കാതെ വൻതോതിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടികൂടി കടത്തുന്നത് നിർബാധം തുടരുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏതാണ്ടെല്ലാ ഹാർബറുകളിൽനിന്നും ഫിഷ് ലാൻഡിങ് സെന്ററുകളിൽനിന്നും നൂറുകണക്കിന് ലോഡ് ചെറുമത്സ്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഫിഷ് മില്ലുകളിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുസംബന്ധമായി ‘മാധ്യമം’ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
ഫിഷ് ഫാമുകൾക്ക് ആവശ്യമായ തീറ്റ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും വളം നിർമാണത്തിനുമായാണ് വൻതോതിൽ ചെറുമീനുകളെ നിയമം ലംഘിച്ച് പിടികൂടി കടത്തുന്നത്. ആന്ധ്ര, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ഗോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ചെറുമീനുകളെ കൂടുതലായും കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
പിടിക്കാവുന്ന 58 ഇനം മീനുകളുടെ വലുപ്പം (മിനിമം ലീഗൽ സൈസ് -എം.എൽ.എസ്) 2022ൽ ക വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ശക്തി കൂടിയ എൻജിനുകളുള്ള ബോട്ടുകളിൽ ഡബിൾ നെറ്റ് വല ഉപയോഗിച്ചാണ് അനധികൃത ചെറുമീൻപിടിത്തം നടക്കുന്നത്.
. പേരിനുമാത്രം ചില ബോട്ടുകളെ പിടികൂടി ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഈ കൊള്ളക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ, ഫിഷ് ലാൻഡിങ് സെന്ററുകൾ, മത്സ്യവിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പകലും രാത്രിയും പരിശോധന ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലും കരയിൽ മത്സ്യം ഇറക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തും.
നിശ്ചിത മെഷ് സൈസിൽ താഴെയുള്ള വലകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കരവലി, ലൈറ്റ് ഫിഷിങ്, പെയർ ട്രോളിങ് തുടങ്ങിയ നിരോധിത മത്സ്യബന്ധന രീതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫിസിലോ വിവരം അറിയിക്കാം. ഫോൺ: 0477 2297707, 0477 2251103.