cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: ഭരണഘടന ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുന്‍നിര പോരാളികളാണ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമന്‍. കേരള മീഡിയ അക്കാദമി 2021-22 ബാച്ചിന്റെ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍. നീതിയുക്തവും സ്വതന്ത്രവും പരിഷ്‌കൃതവുമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് സത്യസന്ധമായ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം അത്യാവശ്യമാണ്. 1987 ലെ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ ഒന്നാം റാങ്ക് ജേതാവ് കൂടിയാണ് ജസ്റ്റിസ്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എഴുതുന്നത് സമൂഹത്തെ ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും മൂല്യബോധവും പക്വതയുമുള്ള മാധ്യമ സംസ്‌കാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാന്‍ പുതുതലമുറ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കഴിയണമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഉയര്‍ന്ന മൂല്യങ്ങളോടെ നിവര്‍ന്ന നട്ടെല്ലൊടെ പറയേണ്ടത് പറയാന്‍ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അവര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആശംസിച്ചു. മാധ്യമ രംഗത്തെ പ്രഗല്‍ഭര്‍ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സ്ഥാപനം എന്നത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നയിക്കുന്ന ക്ലാസുകളാണ് അക്കാദമിയിലെ പ്രത്യേകതയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ മീഡിയ അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.എസ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മലയാള മനോരമ മുന്‍ എഡിറ്റര്‍ ഇന്‍ ഡയറക്ടര്‍ തോമസ് ജേക്കബ് കേരള മീഡിയ അക്കാദമി മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ടി.കെ.ജി നായര്‍ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാഥികള്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് വിതരണവും നടന്നു. ജേണലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍, ടെലിവിഷന്‍ ജേണലിസം, പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് ആൻഡ് അഡ്വര്‍ടൈസിങ്ങ് കോഴ്‌സുകളില്‍ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും റാങ്കുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയവര്‍ക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാര്‍ഡുകളുടെ വിതരണവും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. ഒന്നാം റാങ്കിനര്‍ഹരായ അഹല്ല്യ മണി നായര്‍, ദേവു വിജയ, അമല്‍ സുരേന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ക്യാഷ് പ്രൈസും രണ്ടാം റാങ്ക് നേടിയ എസ്. സൗമ്യ, എന്‍.എസ് ഫര്‍ഹ, സന്ദീപ് സുരേന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് എം.എന്‍ ശിവരാമന്‍ നായര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ക്യാഷ് പ്രൈസും മൂന്നാം റാങ്ക് ജേതാക്കളായ ജസീര്‍ ടി.കെ തിരുവാക്കളത്തില്‍, എം. അക്ഷയ് ബാബു, ആർ. തുളസി എന്നിവര്‍ക്ക് പി.എസ് ജോണ്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ക്യാഷ് അവര്‍ഡും നൽകി. ഇതിനു പുറമെ സി.പി മേനോന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡ്, ടി കെ ജി നായര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡ്, കുരൂര്‍ നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മെമ്മോറിയല്‍ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ വിതരണവും നടന്നു. ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പുറമെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഫോട്ടോ ജേണലിസം, ന്യൂ മീഡിയ ആന്‍ഡ് ഡിജിറ്റല്‍ ജേണലിസം കോഴ്‌സുകളുടെ റാങ്ക് ജേതാക്കള്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് വിതരണവും നടന്നു. Show Full Article

Justice Anu Sivaraman said that journalists are the foremost fighters of freedom of expression