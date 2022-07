കണ്ണമ്പ്ര സഹകരണ ബാങ്കിൽ അഞ്ചേ മുക്കാല്‍ കോടിയുടെ ക്രമക്കേട്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പാലക്കാട്: സി.പി.എം ഭരണത്തിലുള്ള കണ്ണമ്പ്ര സര്‍വിസ് ബാങ്കില്‍ അഞ്ചേ മുക്കാല്‍ കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്. കെട്ടിട നിർമാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. സഹകരണ അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണിത് കണ്ടെത്തിയത്.

കണ്ണമ്പ്ര റൈസ് പാർക്കിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതിൽ ബാങ്കിനു കൂടി പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന പാപ്കോസ് വഴി നടത്തിയ കോടികളുടെ അഴിമതി നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അന്ന് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സി.പി.എം അന്വേഷണ കമീഷനെ വെക്കുകയും സെക്രട്ടറി ആർ. സുരേന്ദ്രനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ സുരേന്ദ്രന്‍റെ ബന്ധുവായ ജില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗത്തെ തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറിക്ക് മാത്രമല്ല ഭരണസമിതിക്ക് മുഴുവൻ ക്രമക്കേടിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാങ്കിലെ വിവിധ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5,76,57,753 രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ഇത് മുൻ സെക്രട്ടറിയും ജീവനക്കാരും നേരത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഭരണവകുപ്പിന്‍റെ അനുമതി തേടാതെ പൊതുജനങ്ങളില്‍നിന്ന് നിക്ഷേപമായി വാങ്ങിയ 5,06,44,930 രൂപ കെട്ടിട നിര്‍മാണത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചു. നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് ഊരാളുങ്കല്‍ സൊസൈറ്റിക്ക് അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു കോടി രൂപ മുന്‍കൂറായി നല്‍കി. ഈ തുക കേരള ബാങ്കിൽതന്നെ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ 7.25 ശതമാനം നിരക്കിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന പലിശ 14,10,274 രൂപ ബാങ്കിന് നഷ്ടംവരുത്തി. കര്‍ഷകസേവന കേന്ദ്രം നടത്തിപ്പ് വകയിൽ 24.84 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായി. കര്‍ഷകസേവന കേന്ദ്രം ചുറ്റുമതിൽ നിർമാണ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ബാങ്കിന് 1,36,573 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി. പാർക്കിങ്ഷെഡ് നിർമാണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് വഴി ബാങ്കിന് 2,05,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കൊപ്ര ഡയർ കം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മിൽ യൂനിറ്റിന്‍റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമാണം നടത്തിയതുവഴി ബാങ്കിന് 1,92,073 രൂപ നഷ്ടം വന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഓണച്ചന്ത നടത്തിപ്പിൽ 60,373 രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായി. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്‍റെ ഭൗതിക സ്റ്റോക്ക് പരിശോധനയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ 2,50,318 രൂപയുടെ കുറവുണ്ട്. മരം വിൽപന വഴി ലഭിച്ച 25,000 രൂപ ബാങ്കിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടില്ല. ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും യാത്ര സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാതെയും യാത്രപ്പടി ഇനത്തിൽ മുൻ സെക്രട്ടറി കൈപ്പറ്റിയ 21,225 രൂപ തിരിച്ചടക്കണം. ബാങ്ക് ഗാരണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിലവിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ബാങ്കിന് ഉണ്ടായ നഷ്ടം 16,78,445 രൂപയും പെട്രോൾ ബങ്കിൽനിന്ന് ഇന്ധനം കടമായി അടിച്ച തുക 33,567 രൂപയും മുൻ സെക്രട്ടറിയിൽനിന്ന് ഈടാക്കണം. വിവിധ നിക്ഷേപകരുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളിൽ അവർക്ക് നൽകേണ്ട 3,34,428 രൂപയും സ്ഥിര നിക്ഷേപകരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിന്മേലുള്ള പലിശതുക 75,814 രൂപയും മറ്റൊരു സേവിങ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടതായും കണ്ടെത്തി. റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിഗണിച്ച് കൂടുതല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധം -ബാങ്ക് ഭരണസമിതി

വടക്കഞ്ചേരി: കണ്ണമ്പ്ര സർവിസ് സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് ഭരണസമിതി. കണ്ണമ്പ്ര ബാങ്കിൽ അഞ്ചര കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനവിരുദ്ധമാണ്. ബാങ്കിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച തുകയാണിത്. കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള സഹകരണ വകുപ്പിന്‍റെ അനുമതി ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടതാണ് ക്രമക്കേട് എന്ന നിലയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും. ഇത്രയും തുക ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും ഭരണസമിതിയും തിരിച്ചടക്കണമെന്നതും വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. 112 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യവുമായി നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ചിലരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപാടുകാർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഒരുവിധ ആശങ്കയും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ലെന്നും ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Irregularity of five and three quarter crores in Kannambra Cooperative Bank