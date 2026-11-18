ഇറ്റ്ഫോക്കിന് മുന്കൂറായി രണ്ട് കോടി അനുവദിക്കും -മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്text_fields
തൃശൂർ: കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവം ഇറ്റ്ഫോക്കിന് മൂന്കൂറായി രണ്ടുകോടി രൂപ അനുവദിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതായി സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്. അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളക്ക് നല്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം ഇറ്റ്ഫോക്കിനും നല്കും. ഇറ്റ്ഫോക്കിന്റെ പ്രചാരണാര്ത്ഥം ‘നാടാകെ നാടകം’ സന്ദേശം ഉയര്ത്തി കേരളമൊട്ടാകെ നാടകവണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ 2025ലെ പുരസ്കാരങ്ങള് വിതരണം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കലയുടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളില് മികവ് തെളിയിച്ച മൂന്ന് കലാകാരന്മാര്ക്ക് ഫെലോഷിപ്, 18 പേര്ക്ക് അവാര്ഡ്, 22 പേര്ക്ക് ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരം, അമേച്വര് നാടകരംഗത്തെ മികച്ച രംഗശിൽപിക്ക് ചിറയിന്കീഴ് ഡോ. ജി. ഗംഗാധരന് നായർ പുരസ്കാരം എന്നിവയും മന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു. രമേഷ് പിഷാരടി എം.എല്.എ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. തൃശൂർ കെ.ടി. മുഹമ്മദ് തിയറ്ററില് നടന്ന ചടങ്ങില് രാജന് ജെ. പല്ലന് എം.എല്.എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അക്കാദമി ചെയര്പേഴ്സൻ ജി. വേണുഗോപാല് ആമുഖഭാഷണം നടത്തി.
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എം.പി. സുരേന്ദ്രന്, കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി വൈക്കം എം.കെ. ഷിബു, നടൻ വിജയരാഘവന് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്.വി. പ്രദീപ്കുമാര് സ്വാഗതവും വൈസ് ചെയര്പേഴ്സൻ ഹേമന്ത്കുമാര് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.