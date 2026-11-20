സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി ചലച്ചിത്രമേളയുംtext_fields
മലപ്പുറം: അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ (ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ) മാതൃകയിൽ വനം-വന്യജീവി ചലച്ചിത്രമേളക്ക് സംസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. വനം-വന്യജീവി വകുപ്പാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ‘കേരള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി മേള’ (ഇന്റർ നാഷനൽ നാച്വർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളം -ഐ.എൻ.എഫ്.കെ) എന്ന പേരിലാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുക.
നേരത്തെ ‘വന്യം -അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി ചലച്ചിത്രമേള’ എന്നാണ് പേര് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഈ പേരിൽ മേള നടത്തുന്നതിന് പ്രാരംഭ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രദർശനം, നാച്വർ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് പേരിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്.
ആഗോളതലത്തിൽ പരിസ്ഥിതി-വന്യജീവി സംരക്ഷണ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മേളയുടെ ദൈനംദിന ഏകോപനത്തിനും വിവിധ സമ്മിറ്റുകളുടെ ക്യൂറേഷനും മേൽനോട്ടത്തിനുമായി ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറായി അഡീഷനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഡോ. പ്രമോദ് ജി. കൃഷ്ണനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. നാലുപേരെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരായും നിയോഗിച്ചു. ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തങ്ങൾ ഏകോപിക്കാനായി ഓർഗനൈസിങ്, പ്രോഗ്രാം, ഫിനാൻസ്, റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ, മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി, ഇൻവിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഗസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കമ്മിറ്റികളും രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുഖ്യമന്ത്രിയും വിവിധ മന്ത്രിമാരും മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അംഗങ്ങളായാണ് ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി. മേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യാനുസരണം സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപവത്കരിക്കും. വിദേശത്തുനിന്നുള്ള സിനിമാപ്രവർത്തകർ, ജൂറി അംഗങ്ങൾ, ഫോട്ടോഗ്രഫർമാർ, എഴുത്തുകാർ, പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് മേള നടത്തുക.