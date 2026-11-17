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ഡോ. എം. മുരളീധരനും ഡോ. ആർ. സത്യജിത്തിനും ഐഎംഎ ദേശീയ അംഗത്വ അവാർഡ്text_fields
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കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞവർഷം ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പർഷിപ്പ് നേടിയ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള നാഷനൽ അവാർഡ് ഐ.എം.എ കേരളം സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് നേടി.
2723 അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗസംഖ്യയിൽ അഭൂതപൂർവമായ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി (50305), രണ്ടാമതെത്തിയാണ് കേരള ഐ.എം.എ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ഐ.എം.എ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രമോഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ. എം. മുരളീധരൻ (വടകര), കൺവീനർ ഡോ. ആർ. സത്യജിത്ത് (പാലക്കാട് ) എന്നിവർക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ഡിസംബർ 28 ന് മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ഐ.എം.എ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യും.
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