‘എനിക്ക് അഭിറാമിനെ അറിയില്ല, കുടുക്കിയതാണ്...’; തെളിവെടുപ്പിനിടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കൊലക്കേസ് പ്രതി ഉമർ

‘എനിക്ക് അഭിറാമിനെ അറിയില്ല, കുടുക്കിയതാണ്...’; തെളിവെടുപ്പിനിടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കൊലക്കേസ് പ്രതി ഉമർtext_fields
കഴക്കൂട്ടം: തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങപ്പാറ അഭിറാം കൊലക്കേസിൽ രണ്ടാംപ്രതി ഉമറിനെ ഞായറാഴ്ച സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. തെളിവെടുപ്പിനിടെ പ്രതി കുറ്റം നിഷേധിച്ചു. കേസിൽ നിർണായകമായ അഭിറാമിന്റെ ഫോൺ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള തെളിവെടുപ്പിനിടെയായിരുന്നു നാടകീയ നീക്കം. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിരപരാധിയെന്ന് ഉമർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. തന്നെ കുടുക്കിയതാണെന്നും അഭിറാമിനെ തനിക്കറിയില്ലെന്നും പ്രതികരിച്ചു.
അതേസമയം പ്രതികൾ കള്ളമൊഴി നൽകി അന്വേഷണം വഴി തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്. അഭിറാമിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ബെൽറ്റ് ഉൾപ്പടെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ പൊലീസിനോട് കാട്ടിയ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധി തെളിവെടുപ്പിനിടെയും ആവർത്തിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച ഉമറിനെ വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്ത ശേഷമാണ് കൊലപാതകം നടന്ന പാങ്ങപ്പാറയിലെ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത്. കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ അഭിറാമിന്റെ മൊബൈൽ എവിടെ എന്നതിൽ പ്രതികൾ പരസ്പര വിരുദ്ധ മൊഴികളാണ് നൽകിയത്.
കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം സമീപത്തെ തോട്ടിലെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതിയായ 17കാരന്റെ മൊഴി. ഇതിനുപിന്നാലെ സ്കൂബ സംഘം തോട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഫോൺ കണ്ടെത്താനായില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ രണ്ടാം പ്രതി ഉമർ പറഞ്ഞത് കൊല നടത്തിയതിന് സമീപത്തെ കുറ്റികാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നാണ്. ഞായറാഴ്ച ഉമറുമായി കുറ്റിക്കാട്ടിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്താനായില്ല. മൊബൈലിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്ത് അഭിറാമിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ.
അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ കണ്ടെടുക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. അഭിരാമിനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ബെൽറ്റും മൊബൈൽ ഫോണും പ്രതികൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വേണ്ടിവന്നാൽ പ്രതികളെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും കഴക്കൂട്ടം അസി. കമീഷണർ എസ്.വൈ. സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ഒന്നാം പ്രതിയായ 17 കാരനെയും ഉമറിന്റെ പെൺ സുഹൃത്ത് ഐശ്വര്യയെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്ന കാര്യം ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.