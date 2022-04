cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊ​ല്ലം: കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ ഭാ​ര്യ​യെ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ന്ന് ഭ​ർ​ത്താ​വ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി. പു​ല്ലാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി രാ​ജ​നാ​ണ് ഭാ​ര്യ ര​മ​യെ വെ​ട്ടു​ക​ത്തി കൊണ്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കു​ടും​ബ വ​ഴ​ക്കാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പോ​ലീ​സിന്‍റെ നിഗമനം. രാ​ജ​നും ഭാ​ര്യ ര​മ​യും ത​മ്മി​ൽ പ​തി​വാ​യി വ​ഴ​ക്കു​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്‍റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇന്നും വഴക്കുണ്ടായത്. ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​നെ​ത്തി​യ ര​മ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി ര​തി​യു​ടെ കൈ ​രാ​ജ​ൻ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി. ഇ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാണ്. സ്ഥ​ല​ത്ത് പോ​ലീ​സ് സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. Show Full Article

Husband kills wife and himself; The sister-in-law who came to stop him cut off his hand