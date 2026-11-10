രക്താർബുദം ബാധിച്ച കുഞ്ഞിന് ആർ.സി.സിയിൽ ചികിത്സാപിഴവ്: പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദേശം

രക്താർബുദം ബാധിച്ച കുഞ്ഞിന് ആർ.സി.സിയിൽ ചികിത്സാപിഴവ്: പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദേശംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: രക്താർബുദം ബാധിച്ച ഒൻപതുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിലെ (ആർ.സി.സി) ചികിത്സയ്ക്കിടെ ചികിത്സാപിഴവുണ്ടായെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദേശം നൽകി. രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ പരാതിയെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ പാനൽ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനാണ് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് (ഡി.എം.ഇ) നിർദേശം നൽകിയത്.
പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഉത്തരവ്. കുഞ്ഞിന്റെ ഇടതുകൈപ്പത്തിയിൽ കാനുല ഘടിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് പിന്നീട് അണുബാധയുണ്ടായെന്നും ചികിത്സിച്ചവർ ഇത് അവഗണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായി വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായെന്നുമാണ് പരാതി.
ഡി.എം.ഇ നിയോഗിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ പാനലിൽ കുഞ്ഞിനുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദഗ്ധരെ അംഗങ്ങളാക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ നിർദേശിച്ചു. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഗുരുതരമായ ചികിത്സാപിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം. കുഞ്ഞിനുണ്ടായ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണം രക്താർബുദമാണെന്ന ആർസിസിയുടെ വാദവും കാനുല ഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ പിഴവാണെന്ന രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ വാദവും സുതാര്യവും സമഗ്രവുമായി പരിശോധിക്കണം.
കാനുല ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അണുവിമുക്തമാക്കിയോ എന്നും പരിശോധിക്കണം. അണുബാധയ്ക്കുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം എന്നിവ അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കണം. കുഞ്ഞിന് നൽകിയ ചികിത്സയുടെ റെക്കോർഡുകൾ പൂർണമായും പരിശോധിക്കണം. ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും മൊഴിയെടുക്കണം. കാനുല ഘടിപ്പിച്ച നഴ്സിന്റെ മൊഴിയും സംഘം രേഖപ്പെടുത്തണം.
അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം തയ്യാറാക്കി ഡിഎംഇക്ക് നൽകണം. പ്രസ്തുത അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് 5 ആഴ്ചയ്ക്കകം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ഡിഎംഇ കമ്മീഷന് കൈമാറണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ആർസിസി ഡയറക്ടർ കമ്മീഷനിൽ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് 5 ആഴ്ചയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കണം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആർസിസി നടത്തിയ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും കമ്മീഷനിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഡെപ്യൂട്ടി ഡിഎംഇയും ആർസിസി ഡയറക്ടറുടെ പ്രതിനിധിയായ മുതിർന്ന മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും ജനുവരി 5-ന് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന സിറ്റിംഗിൽ ഹാജരാകണമെന്നും