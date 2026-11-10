ഹിമാചൽ വൈദ്യുതിയും ജി.എൻ.എ കരാറും: മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

ഹിമാചൽ വൈദ്യുതിയും ജി.എൻ.എ കരാറും: മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ, തന്നെ അറിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം നിലയിൽ എടുക്കുന്നതിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള നിർദേശത്തെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിയതിലും ജി.എൻ.എ കരാർ വേണ്ടെന്നു വെച്ച സർക്കാർ തീരുമാനം തന്നെ അറിയിക്കാത്തതിലുമാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ മുൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ നൽകിയ നിർദേശത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സംശയത്തോടെ കാണുകയും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നുവെന്ന നിലപാടിലാണ് സണ്ണി ജോസഫ്. നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ എൻ. പ്രശാന്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെ അറിയിക്കുകയും ജി.എൻ.എ. വൈദ്യുതി തൽക്കാലം വാങ്ങേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് അറിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയ മന്ത്രി ഇന്ന് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനാണ് മുൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ രാജമാണിക്യം സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതാണ് നല്ലതെന്ന നിലപാടായിരുന്നു മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിനും. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജി.എൻ.എയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് തൽക്കാലം പ്രതിസന്ധിയില്ല എന്ന വിവരം കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മന്ത്രി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മുൻ ചെയർമാൻ രാജമാണിക്യത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ ഹിമാചൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിയതിനെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സണ്ണി ജോസഫ്. സെപ്റ്റംബറിൽ വലിയ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതാണ്. മേയ് വരെ ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗുണം ചെയ്യും. അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹിമാചലുമായുള്ള കരാർ സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിലപാട് എടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമായിരുന്നുവെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നിലപാട്.
വൈദ്യുതി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു.സ്വകാര്യ ജി.എൻ.എ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ സി.പി.എം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നിർണായക യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ വരെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പവർക്കട്ട് ഉണ്ടാകില്ലെന്നുമാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.