ഹൈറിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്: ഡയറക്ടർ കെ.ഡി. പ്രതാപന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിtext_fields
കൊച്ചി: ഹൈറിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കമ്പനി ഉടമയും ഡയറക്ടറുമായ കെ.ഡി. പ്രതാപന്റെ ജാമ്യം എറണാകുളം പി.എം.എൽ.എ കോടതി റദ്ദാക്കി. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അപേക്ഷയിലാണ് നടപടി.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11ന് മുമ്പ് കീഴടങ്ങാൻ കോടതി പ്രതാപന് കർശന നിർദേശം നൽകി. നേരത്തെ 16 മാസം തടവിലായിരുന്ന പ്രതാപന് പി.എം.എൽ.എ കോടതി 2025 നവംബർ ഒന്നിന് ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങാത്ത സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചും ജാമും അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ മറ്റ് കാരണങ്ങളില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയുമായിരുന്നു നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ഇ.ഡി ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചു.
16 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നത് ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ കാരണമല്ലെന്നായിരുന്നു വാദം. മുൻ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. തുടർന്നാണ് പി.എം.എൽ.എ കോടതി ഹരജി വീണ്ടും പരിഗണിച്ച് പ്രതാപന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയത്. പ്രതാപനും ഭാര്യ ശ്രീനയും അടക്കം കേസിൽ 37 പ്രതികളാണുള്ളത്. 3,141 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് കേസിൽ പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.