ഹൈകോടതി മുന്നറിയിപ്പും വകവെച്ചില്ല: കൊച്ചിയിൽ പൊലീസുകാരനെ സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ചിട്ടു; ബസും ഡ്രൈവറും കസ്റ്റഡിയിൽ

ഹൈകോടതി മുന്നറിയിപ്പും വകവെച്ചില്ല: കൊച്ചിയിൽ പൊലീസുകാരനെ സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ചിട്ടു; ബസും ഡ്രൈവറും കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
കൊച്ചി: നഗരത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ അമിതവേഗതയും അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്ങും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു. ഹൈകോടതിക്ക് സമീപം സ്വകാര്യ ബസ് ട്രാഫിക് പൊലീസുകാരനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയതാണ് ഒടുവിലത്തെ സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകീട്ട് ഏഴരയോടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ സിപിഒ ശ്രീദത്തിന് പരിക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മേനക ഭാഗത്ത് നിന്നും അമിതവേഗതയിൽ അശ്രദ്ധമായി എത്തിയ 'മഹാത്മ' എന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ബാനർജി റോഡിലേക്ക് തിരിയവേയാണ് പൊലീസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഡ്രൈവറായ കാക്കനാട് സ്വദേശി അനീഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാക്കനാട് ഐഎംജി ജങ്ഷന് സമീപം നാടിനെ നടുക്കിയ മറ്റൊരു ബസ് അപകടം നടന്നത്. ജിമ്മിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കാക്കനാട് - ഇടച്ചിറ റോഡിലൂടെ നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി അക്ഷര എന്ന യുവതിയാണ് സ്വകാര്യ ബസിടിച്ച് മരിച്ചത്. ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ അമിതവേഗതയിൽ എത്തിയ 'മലയിൽ' എന്ന ബസ് അക്ഷരയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ ബിനോയിയെ മനപ്പൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യാ കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൊച്ചി നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മരണപ്പാച്ചിലിനെതിരെ ഹൈകോടതി രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 'എന്തുതരം ഡ്രൈവിങ് ആണിത്?' എന്ന് രോഷത്തോടെ ചോദിച്ച കോടതി, അപകടകരമായ രീതിയിലും അമിതവേഗത്തിലും ഓടുന്ന ബസുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി.
വിഷയത്തിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് അന്ത്യശാസനം നൽകിയ ഹൈകോടതി, അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്ന ശക്തമായ താക്കീതും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ സർവീസിനെതിരെ നഗരത്തിൽ വ്യാപകമായ ജനരോഷമാണ് ഉയരുന്നത്.