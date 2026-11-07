ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ ഹരജിയിൽ സർക്കാറിന്റെ വിശദീകരണം തേടി ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ ടീം സന്ദർശനത്തിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ തനിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ടർ ടി.വി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ ഹൈകോടതി സർക്കാറിന്റെ വിശദീകരണം തേടി. കൊച്ചിയിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനായി അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിനെയും മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയെയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹരജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് പി.വി. ബാലകൃഷ്ണൻ പരിഗണിച്ചത്. സർക്കാറിന് നോട്ടീസ് ഉത്തരവായ കോടതി, വിശദീകരണത്തിന് സമയം അനുവദിച്ച് വീണ്ടും നവംബർ 23ന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.
സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും കബളിപ്പിക്കാൻ അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷനുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറിൽ വ്യാജമായ വിവരങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് എഫ്.ഐ.ആറിൽ പറയുന്നത്. അഞ്ചു കോടിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഇളവ് നേടി കലൂരിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കാൻ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും ആരോപിക്കുന്നു.
വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താൻ മതിയായ ഘടകങ്ങൾ എഫ്.ഐ.ആറിൽ വെളിപ്പെടുന്നില്ലെന്നും കേസ് നിയമനടപടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യലുമാണെന്നാണ് ഹരജിക്കാരന്റെ വാദം. സർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. വിദേശ ഫുട്ബോൾ സംഘടനകളുമായാണ് മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, സർക്കാറുകളുമായല്ല. സഹ ഗൂഢാലോചനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാത്തതിനാൽ ഗൂഢാലോചന ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഹരജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.