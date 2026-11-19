മന്ത്രി കെഎം ഷാജിക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്തുസമ്പാദന കേസ് റദ്ദാക്കി; എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെയെന്ന് ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്നാരോപിച്ച് വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറും തുടർനടപടികളും റദ്ദാക്കി ഹൈകോടതി.
പൊതു പ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി കേസ് റദ്ദാക്കിയാണ് ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രന്റെ ഉത്തരവ്.
2011 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കെ.എം. ഷാജി വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ കാലയളവിൽ വരുമാനത്തേക്കാൾ 150 ശതമാനത്തിലധികം സ്വത്ത് ഷാജി അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചു എന്നായിരുന്നു വിജിലൻസ് കേസ്.
അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 19ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് വിജിലൻസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു ഷാജിയുടെ വാദം.
മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദേശപ്രകാരം നടത്തുന്ന പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള അനുമതി വേണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹരജിക്കാരൻ നടത്തിയ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു കോഴ്സുകൾ അനുവദിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിൽനിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നും ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് വീട് നിർമിച്ചെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാൽ, ഷാജി കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സി.പി.എം നേതാവ് അഡ്വ. എം.ആർ. ഹരീഷ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷാജിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തത്.
നേരത്തേ, വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഹൈകോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാജിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്ത 47 ലക്ഷം രൂപ വിട്ടുനൽകാനും നേരത്തേ കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. അഡ്വ. ബാബു എസ്. നായർ ഷാജിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായി.