അവയവ ദാനം: ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം തടയാൻ ഹൈകോടതി നിർദേശം

അവയവ ദാനം: ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം തടയാൻ ഹൈകോടതി നിർദേശംtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് അവയവ ദാനത്തിന്റെ മറവിൽ രോഗികളടക്കമുള്ളവർ ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണത്തിനിരയാകുന്നത് തടയാൻ നിർദേശങ്ങളുമായി ഹൈകോടതി. പരോപകാര അവയവദാനത്തിന് തയാറുള്ളവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണമെന്നതടക്കം നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെൻ സെൻ, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.
അവയവദാന നടപടികൾ ലളിതവും സുതാര്യവുമാക്കാൻ ഉപദേശക സമിതി സമർപ്പിച്ച നിർദേശങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ദേശീയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് നടപ്പാക്കാനാണ് ഉത്തരവ്. വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ച ഗുരുവായൂർ കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി വിനീഷ് കുമാറിന്റെ മകൻ എം. അദ്വൈത് സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹരജി തീർപ്പാക്കിയാണ് ഉത്തരവുണ്ടായത്.
പരോപകാരമായി വൃക്ക, കരൾ, ചർമം എന്നിവ നൽകാൻ തയാറായി കെ. സോട്ടെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനാ ചെലവുകൾ കെ -സോട്ട വഹിക്കണമെന്നാണ് മറ്റൊരു നിർദേശം. ഇത് പിന്നീട് അവയവം സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് ഈടാക്കാം. കെ-സോട്ടക്ക് മാത്രമേ പരോപകാര അവയവദാന അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കാനാകൂ. ജില്ലതല ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റികളുടെയും ആശുപത്രിതല സമിതികളുടെയും അനുമതിക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി സമയബന്ധിത തീരുമാനമുണ്ടാകുംവിധം ഏകജാലക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം.
ആശുപത്രികൾ അവയവമാറ്റ ചികിത്സാ നിരക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തണം. പരമാവധി ഈടാക്കാവുന്ന നിരക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കെ-സോട്ടോ നിശ്ചയിക്കണം. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അനധികൃത അവയവമാറ്റ ആരോപണങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികളിലൂടെ പുനരന്വേഷണ സാധ്യത പരിശോധിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.