തച്ചങ്കരിയുടെ തടവ്​ ജയിൽ ആശുപത്രിയിൽ; ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി

തച്ചങ്കരിയുടെ തടവ് ജയിൽ ആശുപത്രിയിൽ; ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുൻ ഡി.ജി.പി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയെ സെല്ലിൽ കിടത്താതെ ജയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടായെങ്കിൽ ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ഹൈകോടതി. ഗൂഢാലോചനയുണ്ടായോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. വിദേശ യാത്രക്ക് ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി തച്ചങ്കരി സമർപ്പിച്ച ഹരജി പരിഗണിക്കവേയാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം.
നാലുവർഷം തടവിനും 30,84,892 രൂപ പിഴയടക്കാനുമുള്ള കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഒക്ടോബർ 15ന് ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് മരവിപ്പിച്ചതിനാൽ തച്ചങ്കരി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യത്തിലാണ്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലായ സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തുവന്ന ഒക്ടോബർ 15 വരെ ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ജയിലിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്നും ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഹരജിക്കാരൻ ജാമ്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആരോഗ്യവാനായത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യം കോടതി ആവർത്തിച്ചു.
ഇത് രാജ്യത്തെ ഏത് സാധാരണ പൗരന്റെയും സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽനിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഹരജിക്കാരന് ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടെന്നും ശ്വസന ഉപകരണം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ജയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറിയതെന്നും അഭിഭാഷകൻ വിശദീകരിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിമാനം ടേക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മർദവ്യതിയാനങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ശരിക്കും അസുഖമാണോ, ഗൂഢാലോചനയാണോ എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ജില്ല ജഡ്ജിയായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ സെൻട്രൽ ജയിലുകളും സന്ദർശിച്ചതാണ്. അവിടത്തെ സ്ഥിതി നന്നായി അറിയാം. ഹരജിക്കാരൻ ജയിൽ മേധാവിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും കോടതി പരാമർശിച്ചു. അതിനിടെ, ഹരജി പിൻവലിക്കാൻ അഭിഭാഷകൻ അനുമതി തേടിയെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. ഈ വിഷയം വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹരജി വിധി പറയാൻ മാറ്റി.