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    തച്ചങ്കരിയുടെ തടവ്​ ജയിൽ ആശുപത്രിയിൽ; ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി

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    അ​സു​ഖം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും കോ​ട​തി
    തച്ചങ്കരിയുടെ തടവ്​ ജയിൽ ആശുപത്രിയിൽ; ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി
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    കൊ​ച്ചി: അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത്​ സ​മ്പാ​ദ​ന കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി ടോ​മി​ൻ ത​ച്ച​ങ്ക​രി​യെ സെ​ല്ലി​ൽ കി​ട​ത്താ​തെ ജ​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​​ണ്ടാ​യോ എ​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദേ​ശ യാ​ത്ര​ക്ക് ജാ​മ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് തേ​ടി ത​ച്ച​ങ്ക​രി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം.

    നാ​ലു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​നും 30,84,892 രൂ​പ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നു​മു​ള്ള കോ​ട്ട​യം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ ശി​ക്ഷാ​വി​ധി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ത​ച്ച​ങ്ക​രി ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ജ​യി​ലി​ലാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 വ​രെ ടോ​മി​ൻ ത​ച്ച​ങ്ക​രി ജ​യി​ലി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട്​ ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ന്നും ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​നാ​യ​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യം കോ​ട​തി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​ത്​ സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്‍റെ​യും സാ​മാ​ന്യ ബു​ദ്ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന് ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ശ്വ​സ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​ണ് ജ​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​തെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ വി​മാ​നം ടേ​ക് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ർ​ദ​വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. ശ​രി​ക്കും അ​​സു​ഖ​മാ​ണോ, ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണോ എ​ന്ന്​ അ​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​താ​ണ്. അ​വി​ട​ത്തെ സ്ഥി​തി ന​ന്നാ​യി അ​റി​യാം. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ജ​യി​ൽ മേ​ധാ​വി​യാ​യി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ, ഹ​ര​ജി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​നു​മ​തി ​തേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. ഈ ​വി​ഷ​യം വെ​റു​തെ വി​ടാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹ​ര​ജി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി.

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    News Summary - High Court orders investigation into conspiracy in thachankari's imprisonment
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