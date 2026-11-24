‘ക്ഷമ പാപമല്ല; മാനുഷിക അന്തസ്സിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്’: കാലടി സസ്പെൻഷനിൽ ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: നിയമസഭ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ.എസ്.യു നേതാവായിരുന്ന കാലത്ത് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം ഓർമിപ്പിച്ചും ഉന്നത നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധക്കാരോട് ക്ഷമ കാട്ടിയത് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും ഹൈകോടതി. കാലടി സർവകലാശാലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളോട് ക്ഷമ കാട്ടാതെ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സർവകലാശാല അധികൃതരുടെ നടപടി പരാമർശിക്കവേയാണ് കോടതി ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് കോട്ടയത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് വിദ്യാർഥി നേതാവായിരുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായി ഉപരോധിച്ച സംഭവമാണ് കോടതി അനുസ്മരിച്ചത്. മതിൽ പൊളിച്ചാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാർ പൊലീസ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. വിദ്യാർഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും കേസെടുക്കരുതെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇ.എം.എസ് മുൻകൈയെടുത്ത് വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതായി തിരുവഞ്ചൂർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ മൻമോഹൻ സിങ് ന്യൂഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ പ്രതിമ അനാവരണത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് തടസ്സപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് സർവകലാശാല കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി കടുത്ത നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ട് വി.സിക്ക് നിർദേശം നൽകി. ജന്തർമന്തറിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദിയുടെ വാക്കുകളും കോടതി ഉത്തരവിൽ ഉദ്ധരിച്ചു.
ക്ഷമിക്കുന്നതിലൂടെ ആരും ചെറുതാകില്ലെന്നും മറിച്ച് അന്തസ്സ് വർധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുകതെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ 84 ദിവസത്തോളം നീണ്ട സസ്പെൻഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വ്യത്യസ്ത മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് തെറ്റു പറ്റാം. അത് അക്രമത്തിലേക്ക് നീണ്ടാൽ സർവകലാശാലക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ, അമിത വൈകാരികത പുലർത്താതെയാവണം അധികൃതരുടെ നടപടികൾ. അക്രമ സമരത്തിന് കാമ്പസുകളിൽ സ്ഥാനമില്ല. അതുപോലെ സമരക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അധികൃതർക്കും വേണം. ക്ഷമ പാപമല്ല; മാനുഷിക അന്തസ്സിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഭാവി കൂടി പരിഗണിക്കണം.
‘സീസറുടെ പരാതി സീസറുടെ ഭാര്യ’ തന്നെ കേൾക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി, സർവകലാശാല തന്നെ രൂപവത്കരിച്ച സമിതി കേൾക്കുകയെന്നതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ നടപടി നീതിയുക്തമല്ല. പരാതികൾ പരിഗണിച്ചത് ആരോപണവിധേയരായ വിദ്യാർഥികളുടെ അഭാവത്തിലും വാദം കേൾക്കാതെയുമാണ്. അതിനാൽ സമിതി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇനി നടപടിക്രമം പാലിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി വിദ്യാർഥികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയാലും 84 ദിവസത്തെ സസ്പെൻഷൻ അനുഭവിച്ചത് സർവകലാശാല കണക്കിലെടുക്കണം.
ഹൈകോടതി നിർദേശിച്ചാൽ പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഉപാധിരഹിത ഉറപ്പ് നൽകിയത് സർവകലാശാല ഓർക്കണമെന്നും സിംഗിൾബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സസ്പെൻഷനും ശിക്ഷയും സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന അവ്യക്തത മാറ്റാൻ നിയത്തിലും ചട്ടത്തിലും പരിഷ്കരണം വേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.