കാഴ്ചയുടെ പരിമിതികളെ കലാപ്രതിഭകൊണ്ട് മറികടന്ന് ഹിബ; സംസ്ഥാന സ്പെഷൽ സ്കൂൾകലോത്സവത്തിൽ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലും എ ഗ്രേഡ്text_fields
കൊടുവള്ളി: കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിഭക്കും അതിരുകളില്ലെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് 14 കാരി ഹിബ ഫാത്തിമ. തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിച്ച സംസ്ഥാന സ്പെഷൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് എ ഗ്രേഡ് നേടിയതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എളേറ്റിൽ താമസക്കാരിയായ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി നാടിന്റെ അഭിമാനമായി. ജന്മനാ കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ഹിബ തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം വർഷമാണ് സംസ്ഥാന സ്പെഷൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്.
മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ ഒന്നാം എ ഗ്രേഡും കഥാകഥനത്തിൽ ഒന്നാം എ ഗ്രേഡും പദ്യപാരായണത്തിൽ മൂന്നാം എ ഗ്രേഡുമാണ് നേടിയത്.
ബദറുദ്ദീൻ പാറന്നൂർ രചിച്ച പലസ്തീൻ ജനതയുടെ കഥ പറയുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടാണ് ഒന്നാം എ ഗ്രേഡിലേക്ക് ഹിബയെ നയിച്ചത്.
മാധവിക്കുട്ടിയുടെ 'നെയ്പായസം' എന്ന കഥയുടെ ആവിഷ്കാരത്തിനും ഒന്നാം എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പിന്റെ 'വാടകവീട്ടിലെ വനജ്യോത്സ്ന' എന്ന കവിതയുടെ പദ്യപാരായണത്തിനാണ് മൂന്നാം എ ഗ്രേഡ്. മൂന്നര വയസ്സുമുതൽ കലാവേദികളിൽ സജീവമാണ്.
സംഗീതാധ്യാപകരായ നിസാർ തൊടുപുഴയും നൂറിഷും പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
നൗഫൽ -ജസ്ലി ദമ്പതികളുടെ മൂത്തമകളായ ഹിബക്ക് രണ്ട് അനുജത്തിമാരുണ്ട്. കാക്കൂർ പാവണ്ടൂർ കോരുവങ്ങൽ വീട്ടിലാണ് കുടുംബം. എളേറ്റിൽ എം.ജെ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ്.