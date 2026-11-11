‘കന്യാസ്ത്രീകളെയും പുരോഹിതരെയും ആക്രമിച്ചവർക്ക് അറബി വേഷമല്ലായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരേണ്ടത് സ്നേഹം’; വിദ്വേഷ ആംഗ്യപ്പാട്ടിൽ എം ശിവപ്രസാദ്

‘കന്യാസ്ത്രീകളെയും പുരോഹിതരെയും ആക്രമിച്ചവർക്ക് അറബി വേഷമല്ലായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരേണ്ടത് സ്നേഹം’; വിദ്വേഷ ആംഗ്യപ്പാട്ടിൽ എം ശിവപ്രസാദ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: പെരുമ്പാവൂർ അല്ലപ്ര സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ യു.കെ.ജി വിദ്യാർഥികളെക്കൊണ്ട് വിദ്വേഷ വരികളുള്ള ആംഗ്യപ്പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എസ്.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം ശിവപ്രസാദ് രംഗത്തെത്തി. നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വർഗീയ വിഷവും വെറുപ്പും കുത്തിനിറക്കുന്നവരാണ് യഥാർഥ ഭീകരവാദികളെന്ന് അദ്ദേഹം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. വേഷം നോക്കിയല്ല ഭീകരതയെയും കൊലപാതകത്തെയും തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്നും ചെയ്ത കുറ്റവും അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഛത്തീസ്ഗഡ്, രാജസ്ഥാൻ, ഒഡീഷ, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ആക്രമിച്ചവർക്കും അറബി വേഷമല്ലായിരുന്നെന്നും ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചുട്ടെരിച്ചവർ സംഘപരിവാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനായി വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയ സംഘപരിവാറിനെയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെക്കും, ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ വധിച്ചവർക്കും അറബി വേഷമായിരുന്നില്ല.
ലോകത്ത് സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടത് ഫലസ്തീനിലാണെന്നും, പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിനോ ലോകത്ത് സമാധാനം നശിപ്പിച്ച് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോ അറബി വേഷവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടികാണിച്ചു
വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ തിരുത്തുക പ്രയാസമാണെങ്കിലും, ആ വിഷം പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് തന്ത്രപൂർവ്വം കടത്തിവിടുന്ന പ്രവണത വലിയ സാമൂഹിക വിപത്താണ്. വേഷം നോക്കിയല്ല കുറ്റവാളികളെ അളക്കേണ്ടതെന്നും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകരേണ്ടത് വെറുപ്പല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹമാണെന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞാണ് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം
"കള്ളന്മാരും ഭീകരരും അറബി വേഷവിധാനത്തിൽ..."
UKG വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് പാടിച്ചവരോട് ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്:
ലോകത്ത് സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യർ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടത് പാലസ്തീനിലാണ്. 75,000 ൽ അധികം മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ബോംബ് വെച്ച ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന് അറബി വേഷവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പോയി സമാധാന നശിപ്പിച്ചു യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ബോംബുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, എല്ലാ തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾക്കും ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അറബി വേഷവിധാനം ഇല്ല.
ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട്. ആ കലാപങ്ങളുടെ ആസൂത്രകരായി ഭൂരിപക്ഷ - ന്യൂനപക്ഷ മത ഭീകരവാദികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തിരികൊളുത്തിയത് സംഘപരിവാർ ആണെന്നും മറക്കരുത്.
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ജീവിതം അർപ്പിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന RSS ഭീകരവാദിക്ക് അറബി വേഷവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയവർക്കും അറബി വേഷവിധാനമായിരുന്നില്ല.
ഛത്തീസ്ഗഡിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒഡീഷയിലും മധ്യപ്രദേശിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ആക്രമിച്ചവർക്കും അറബി വേഷവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്രഹാം സ്റ്റൈൻ എന്ന മിഷനറിയെയും രണ്ടു കുഞ്ഞു മക്കളെയും ചുട്ടെരിച്ചത് സംഘപരിവാർ ആയിരുന്നു എന്ന് മറന്നു പോകരുത്.
ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് വേഷത്തിന്റെ പേരിൽ വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ചിലർ ഇറങ്ങുന്നത്. വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുക പ്രയാസമാണ്. നിഷ്കളങ്കമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് പോലും ഈ വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്ത്രപൂർവ്വം കുത്തിനിറക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഭീകരവാദികൾ.
വേഷം നോക്കിയല്ല ഭീകരതയെയും കൊലപാതകത്തെയും തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ചെയ്ത കുറ്റവും അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്!
കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരേണ്ടത് സ്നേഹമാണ്. വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമല്ല!