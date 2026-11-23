തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് വീണ്ടും പുറത്തുചാടിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ ജീവനക്കാരെ വീണ്ടും വട്ടംകറക്കി ഹനുമാൻ കുരങ്ങ്. നേരത്തേ കൂടുവിട്ട് നഗരത്തിലിറങ്ങിയ അതേ കുരങ്ങാണ് വീണ്ടും കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുചാടിയത്. ഇത്തവണ മൃഗശാല വളപ്പിലെ വലിയ മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന കുരങ്ങിനെ ഭക്ഷണം നൽകി കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജീവനക്കാർ.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് കുരങ്ങ് കൂട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തുചാടിയത്. തുടർന്ന് സമീപത്തെ ഉയരമുള്ള മരത്തിൽ കയറി ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കുരങ്ങ് മൃഗശാലയുടെ പരിധി വിട്ട് പുറത്തുപോയിട്ടില്ലെന്ന് സൂപ്രണ്ട് അനിൽകുമാർ അറിയിച്ചു. കുരങ്ങിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് സൂ കീപ്പർമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2023ൽ തിരുപ്പതിയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ എത്തിച്ച ഹനുമാൻ കുരങ്ങാണിത്. നേരത്തേയും കൂടുവിട്ട് പുറത്തുചാടിയ കുരങ്ങ് മൃഗശാലയുടെ മതിൽ കടന്ന് നഗരത്തിലെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാണ് ജീവനക്കാർ കുരങ്ങിനെ പിടികൂടി തിരികെ കൂട്ടിലാക്കിയത്.
ഇത്തവണ മൃഗശാല വളപ്പിൽതന്നെ തുടരുന്നതിനാൽ ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് കുരങ്ങിനെ കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുകയറ്റാനാണ് ജീവനക്കാരുടെ ശ്രമം.