തന്റെ ജീവിതം പോരാട്ടം: ബിൽക്കീസ് ബാനുtext_fields
കൊച്ചി: ജി.ഐ.ഒ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്റർനാഷനൽ കോണ്ഫറന്സ് ഓണ് വിമന് എറണാകുളം രാജേന്ദ്ര മൈതാനത്തെ ‘മുജാദില സ്ക്വയറില്’ ഉജ്ജ്വല സമാപനം.
ജി.ഐ.ഒ കേരളം ആഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ നടത്തിവന്ന ‘ബിയിങ്, ബികമിങ്, ബിലോങ്ങിങ്’ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയെ അതിജീവിക്കുകയും നീതിക്കായി ദീർഘകാല നിയമപോരാട്ടം തുടരുകയും ചെയ്ത ബിൽക്കീസ് ബാനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു പോരാട്ടമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മഹിളകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ബിൽക്കീസ് പോരാടിയതെന്നും അനീതിക്കെതിരായ മഹിളകളുടെ പോരാട്ടത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകണമെന്നും ഭർത്താവ് പട്ടേൽ യാക്കൂബ് റസൂൽ പറഞ്ഞു.
ജി.ഐ.ഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. ഷിഫാന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജാമിഅ മില്ലിയ്യ ഇസ്ലാമിയ്യയിലെ വിദ്യാർഥി നേതാവ് നൗഷീൻ ഫാറൂഖ് മുഖ്യാതിഥിയായി. ഓരോ പെണ്കുട്ടിയും തന്റെ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ തയാറാവണമെന്നും ഐക്യമാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
നാലു വേദികളിലായി നടന്ന പരിപാടിയില് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനുകള് നടന്നു. കേംബ്രിജ് സർവകലാശാല ഗവേഷക ദാലിയ സലേ, ഫലസ്തീൻ എഴുത്തുകാരിയും മാധ്യമപ്രവർത്തകയുമായ റീം മഹ്മൂദ് അൽ ഹദ്ദാദ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ദേശീയ സെക്രട്ടറി എ. റഹ്മത്തുന്നിസ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലീഡ്സ് സർവകലാശാല പ്രഫ. ഷഹീൻ കെ. മൊയ്തുണ്ണി, ഡോ. ശിൽപ ദാസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ട്സ് കേരള ചാപ്റ്റർ ചെയർപേഴ്സൻ മോണോലിത ചാറ്റർജി, സീനിയർ പ്രോഡക്ട് ഡിസൈനർ തന്യ പ്രസാദ്, സ്റ്റുഡിയോ റീസൈക്കിൾ ബിൻ സ്ഥാപക സി. ഗംഗ ദിലീപ്, സുമയ്യ ഫാത്തിമ, മാധ്യമപ്രവർത്തക എം. ജിഷ, നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ദീർഘനാളായി തടവിൽ കഴിയുന്ന സക്കരിയയുടെ മാതാവ് ബിയുമ്മ, സഹോദരി ബുഷ്റ, റൈഹാന കാപ്പൻ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും സോഷ്യൽ സയൻസ് ഗവേഷകയുമായ ഡോ. കെ. നൂർജഹാൻ തുടങ്ങിയവര് വിവിധ സെഷനുകളിൽ സംവദിച്ചു.
യു.കെ കോവൻട്രി സർവകലാശാല പ്രഫ. സാരിയ ചെറുവള്ളില് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരളം അമീർ പി. മുജീബ് റഹ്മാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ അവതരണവും നടന്നു. കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക വേദിയും സെഷനുകളും പരിപാടിയുടെ വൈവിധ്യമായി. ജി.ഐ.ഒ പുറത്തിറക്കുന്ന ഗാനത്തിന്റെ പ്രകാശനവും നടന്നു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിസ്വാന ഷെറിൻ സ്വാഗതവും സമ്മേളന ജനറൽ കൺവീനർ ആഷിഖ ഷെറിൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പിന്നണി ഗായിക ദാനാ റാസിക്കിന്റെ സംഗീത വിരുന്നോടെ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു.