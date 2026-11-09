ബാറിന് അനുമതി നല്കിയ തീരുമാനം സര്ക്കാര് റദ്ദാക്കി; പുതിയ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ലൈസന്സ് അനുവദിക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ ബാറിന് അനുമതി നല്കിയ തീരുമാനം സര്ക്കാര് റദ്ദാക്കി. നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനുമതി റദ്ദാക്കി സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെര്മിനല് മൂന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന എയര് ലൗഞ്ച് ബാറില്നിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ലൈസന്സ് ഫീസ് ഈടാക്കിയാണ് അനുമതി നല്കിയത്. എന്നാല്, പുതിയ മദ്യനയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മാത്രം എഫ്.എല്-7 ലൈസന്സുകള് അനുവദിച്ചാല് മതിയെന്നാണ് സര്ക്കാര് നിലപാടെന്ന് ഉത്തരവില് പറയുന്നു. വിഷയം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ എക്സൈസ് കമീഷണർ സാംബശിവ റാവുവിന്റെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു.
ഫോറിന് ലിക്കര് റൂള്സ് പ്രകാരം അനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ലൈസന്സ് അനുവദിക്കാതെ സ്ഥാപനം തുറന്നു പ്രവര്ത്തിക്കാന് സാധിക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില് ലൈസന്സ് അനുവദിക്കാന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയെന്നും അപേക്ഷ നിരസിച്ചുവെന്നുമാണ് സര്ക്കാര് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫീസായി അടച്ച രണ്ടുലക്ഷം രൂപ തിരികെ ലഭിക്കാന് സ്ഥാപനത്തിന് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം. പുതിയ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം വ്യവസ്ഥകള്ക്കും ചട്ടങ്ങള്ക്കും വിധേയമായി ലൈസന്സ് അനുവദിക്കാന് അപേക്ഷ പുനര്സമര്പ്പിക്കാമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
അതേസമയം, സര്ക്കാറിന്റെ മദ്യനയം വരുന്നതുവരെ പുതിയ മദ്യശാല ലൈസന്സുകൾ അനുവദിക്കരുതെന്ന് നിര്ദേശിച്ച് എക്സൈസ് കമീഷണറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അഡീഷനല് കമീഷണറുടെ ഉത്തരവ്. അപേക്ഷകളിലൊന്നും ഇപ്പോള് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അഡീഷനല് കമീഷണറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആര്. ജയശങ്കർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2026 -27ലെ മദ്യനയം രൂപവത്കരിച്ച ശേഷം അതിലെ നിബന്ധനകള്ക്കും നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി വീണ്ടും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനാണ് നിര്ദേശം.
ലഭിച്ച അപേക്ഷകള് സര്ക്കാര് മടക്കി നല്കിയിരുന്നു. ബാര് ലൈസന്സ് നല്കാന് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണര്മാര്ക്ക് അനുമതി നല്കി മുന് സര്ക്കാര് ചട്ടഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ മറവില് യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് എത്തിയ ശേഷം വ്യാപകമായി ബാര് ലൈസന്സുകള് നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണര്മാരുടെ അധികാരം എടുത്തുകളയാന് ചട്ടഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതും ആലോചനയിലുണ്ട്. ബാര് ലൈസന്സ് അനുവദിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണര്മാരുടെ നടപടിയെ മുന് എക്സൈസ് കമീഷണര് സീറാം സാംബശിവറാവു പിന്താങ്ങിയിരുന്നു. മന്ത്രിയുമായുള്ള ഉരസലിന് പിന്നാലെ കമീഷണറെ സ്ഥലംമാറ്റി സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എക്സൈസിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ബാറുടമകളുമായി നിരന്തര ബന്ധമുണ്ടെന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഒരു ബാറുടമയുമായി പരിചയമുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്ട്ടിലെ ഭാഗം വിവാദമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.