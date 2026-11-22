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കോവിഡ് കാലത്തെ ഗ്ലൗസ് വാങ്ങൽ: സർക്കാറിന് നഷ്ടം 7.09 കോടി രൂപtext_fields
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തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് കാലത്ത് കേരള മെഡിക്കൽ സർവിസ് കോർപറേഷൻ വാങ്ങിയ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കാതെ നശിപ്പിച്ചതിന് സർക്കാറിന് നഷ്ടം 7.09 കോടി രൂപ. ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ.
റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കൈമാറും. അഗ്രത അവോൺ എക്സിം എന്ന കമ്പനിയിൽനിന്നാണ് ഒരു കോടി ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിയത്. പകുതിയോളം ഗ്ലൗസ് എത്തിച്ച ശേഷം കരാർ റദ്ദാക്കി മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ടെൻഡർ നൽകി.
എന്നാൽ പുതിയ കമ്പനിക്കൊപ്പം അഗ്രത കമ്പനിയും ഗ്ലൗസ് എത്തിച്ചു. അഗ്രത രണ്ടാം ഘട്ടമായി എത്തിച്ച 5,84,0000 ഗ്ലൗസുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഗോഡൗണിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നശിപ്പിച്ചതായാണ് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
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