സർക്കാർ എല്ലാം സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് തീറെഴുതുന്നു -പിണറായി വിജയൻ

സർക്കാർ എല്ലാം സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് തീറെഴുതുന്നു -പിണറായി വിജയൻtext_fields
കോട്ടയം: വൈദ്യൂതി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം അടക്കം സമസ്ത മേഖലകളും സ്വകാര്യമേഖലക്കു തീറെഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ രാജ്യത്തെ കോർപറേറ്റുകൾക്ക് അടിയറവെക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെ ബി.ജെ.പി ഭരണകൂടത്തിന്റെ അതേ നയങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ.
കോർപറേറ്റുകൾക്കും അതിസമ്പന്നർക്കും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ സർക്കാറുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സി.ഐ.ടി.യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൃത്രിമമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ വൻ കൊള്ളക്കാണു വൈദ്യുതി ബോർഡിനെയും മന്ത്രിയെപ്പോലും ഇരുട്ടിൽനിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടൽ നടത്തിയത്.
എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് സ്വകാര്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായുള്ള വൈദ്യൂതി ഇടപാടിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായാണ് എല്ലാ ചർച്ചയും നടത്തിയത്. ആരുടെ ഭൂമിയും പിടിച്ചെടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന സരൾ, മാരിടൈം ബോർഡ് നിയമങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥക്കു തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമ്മേളന വേദിയിൽനിന്ന് പ്രതിനിധികൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത റാലിക്കു ശേഷം നാഗമ്പടം മൈതാനിയിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പതിനായിരങ്ങളാണ് അണിനിരന്നത്. സി.ഐ.ടി.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം, പ്രസിഡന്റ് സുദീപ് ദത്ത, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തപൻ സെൻ, ദേശീയ സെക്രട്ടറി എ.ആർ. സിന്ധു, തമിഴ്നാട് സെക്രട്ടറി എസ്. കണ്ണൻ, വി.എൻ. വാസവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.