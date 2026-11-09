രണ്ടുമാസത്തേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ല; ജി.എൻ.എ കരാരും തൽക്കാലം ഇല്ല: രാജമാണിക്യത്തിന്റെ കത്തിൽ അന്വേഷണംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാനും ഊർജ സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനെ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ജി.എൻ.എ കരാറും തൽക്കാലം ഇല്ല. സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജി.എൻ.എ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് ഏറെ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത്. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിഗമനം. തൽക്കാലം പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് ഇവരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചത്.
കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാനും ഊർജ സെക്രട്ടറിയും നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച് മുൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ എം.ജി. രാജമാണിക്യം നൽകിയ കത്തുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. മനഃപൂർവം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം.
കടുത്ത വൈദ്യുതി ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി മുൻചെയർമാൻ എം.ജി. രാജമാണിക്യത്തിന്റെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല പവർക്കട്ട് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുമെന്നും രാജമാണിക്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അടിയന്തരമായി തീരുമാനം അറിയിക്കണം എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ രാജമാണിക്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.
തന്റെ കത്തിൽ അടിയന്തര തീരുമാനമെടുക്കാൻ രാജമാണിക്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനായിരുന്നു രാജമാണിക്യത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് സ്വകാര്യ ജി.എൻ.എ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തി. മഴക്കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് പവർക്കട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയതും പിന്നീട് ജി.എൻ.എ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ നീക്കം നടത്തിയതും വൻവിവാദമായിരുന്നു.