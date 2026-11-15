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    ജി.ഐ.ഒ ഇന്‍റർനാഷനൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ വിമൻ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ

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    ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ അ​തി​ജീ​വി​ത ബി​ൽ​ക്കീ​സ് ബാ​നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    ജി.ഐ.ഒ ഇന്‍റർനാഷനൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ വിമൻ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ
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    കൊ​ച്ചി: ഗേ​ൾ​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ജി.​ഐ.​ഒ) സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഓ​ൺ വി​മ​ൻ’ മു​ജാ​ദി​ല സ്ക്വ​യ​റി​ൽ (രാ​ജേ​ന്ദ്ര മൈ​താ​നം) ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ അ​തി​ജീ​വി​ത ബി​ൽ​ക്കീ​സ് ബാ​നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    തു​ർ​ക്കി​യ ഇ​ബ്നു ഹെ​യ്ദ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി അ​സി. പ്ര​ഫ. ഹി​ബ റൗ​ഫ് ഇ​സ്സ​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. നാ​ല് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ 15 സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 40 പ്ര​മു​ഖ​രും 800 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 25ല​ധി​കം പ്ര​ബ​ന്ധ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കും. ജി.​ഐ.​ഒ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 മു​ത​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘ബി​യി​ങ്, ബി​ക​മി​ങ്, ബി​ലോ​ങ്ങി​ങ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    കേം​ബ്രി​ഡ്ജ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഗ​വേ​ഷ​ക ദാ​ലി​യ സ​ലേ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ റീം ​മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദ്, ജാ​മി​അ മി​ല്ലി​യ്യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ്യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​വ് നൗ​ഷീ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖ്, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​റ​ഹ്മ​ത്തു​ന്നി​സ, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ലീ​ഡ്സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഫ. ഷ​ഹീ​ൻ കെ. ​മൊ​യ്തു​ണ്ണി, ഡോ. ​ശി​ൽ​പ ദാ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റ്സ് കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ മോ​ണോ​ലി​ത ചാ​റ്റ​ർ​ജി, സീ​നി​യ​ർ പ്രോ​ഡ​ക്റ്റ് ഡി​സൈ​ന​ർ ത​ന്യ പ്ര​സാ​ദ്, സ്റ്റു​ഡി​യോ റീ​സൈ​ക്കി​ൾ ബി​ൻ സ്ഥാ​പ​ക സി. ​ഗം​ഗ ദി​ലീ​പ്, സു​മ​യ്യ ഫാ​ത്തി​മ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക എം. ​ജി​ഷ, ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സ​ക്ക​രി​യ​യു​ടെ മാ​താ​വ് ബി​യു​മ്മ, സ​ഹോ​ദ​രി ബു​ഷ്റ, റൈ​ഹാ​ന കാ​പ്പ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ഗ​വേ​ഷ​ക​യു​മാ​യ ഡോ. ​കെ. നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം രാ​ത്രി 8.20ന് ​ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. യു.​കെ. കോ​വ​ൻ​ട്രി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഫ. സാ​രി​യ ചെ​റു​വ​ള്ളി​ൽ, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ളം അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ദാ​നാ റാ​സി​ഖി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന്. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജി.​ഐ.​ഒ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ. ​ഷി​ഫാ​ന, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​സ്വാ​ന ഷെ​റി​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ആ​ഷി​ഖ ഷെ​റി​ൻ, ലു​ലു മ​ർ​ജാ​ൻ, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി.​എം. റ​ഫീ​യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - GIO International Conference on Women in Kochi today
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