ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ; സർക്കാർ ആശുപത്രി കാന്റീനുകളിൽ ഇനി ചൂടുവെള്ളം സൗജന്യം

ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ; സർക്കാർ ആശുപത്രി കാന്റീനുകളിൽ ഇനി ചൂടുവെള്ളം സൗജന്യംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ കാന്റീനുകളിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഇനി മുതൽ ചൂടുവെള്ളം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കും. ചൂടുവെള്ളത്തിന് പണം ഈടാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവിറക്കി. താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ മുതൽ ജനറൽ, ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വരെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉത്തരവ് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
ആശുപത്രി കാന്റീനുകളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിന് അഞ്ചു രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്നതായി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. നിർധനരായ രോഗികളും ബന്ധുക്കളും ദിനംപ്രതി ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ശുദ്ധമായ ചൂടുവെള്ളത്തിന് പണം വാങ്ങുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരമുണ്ടാക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ.
വെള്ളം സൗജന്യമായി നൽകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ആശുപത്രി വളപ്പിൽ കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ശാശ്വത സംവിധാനം ഒരുക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. കൂടാതെ, എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും രോഗികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും ചൂടുവെള്ളവും നൽകുന്ന കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും.
എന്നാൽ, കിയോസ്ക് നിർമാണത്തിനും കാന്റീൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനും അതത് ആശുപത്രി വികസന സമിതികൾ മുൻകൈയെടുക്കണം. ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിന് പണം ഈടാക്കുന്ന കാന്റീനുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ കൂടുതൽ രോഗീസൗഹൃദമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം.