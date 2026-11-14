നന്തിപുലം സഹകരണ ബാങ്കിൽ 4.25 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്

നന്തിപുലം സഹകരണ ബാങ്കിൽ 4.25 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്text_fields
ആമ്പല്ലൂർ: വരന്തരപ്പിള്ളി നന്തിപുലം സർവിസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ മുൻ സെക്രട്ടറി 4.25 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. ഓഡിറ്റിൽ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി വരന്തരപ്പിള്ളി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
അര നൂറ്റാണ്ടായി സി.പി.എം ഭരിക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ തുക മുൻ സെക്രട്ടറി ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായാണ് പരാതി. ബാങ്കിന്റെ നിക്ഷേപ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള തുക തിരിമറി നടത്തിയ മുൻ സെക്രട്ടറിയിൽനിന്ന് പണം തിരിച്ചുപിടിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രമം. കുറച്ച് തുക തിരിച്ചടച്ച മുൻ സെക്രട്ടറി ബാക്കി തിരിച്ചടവിന് സാവകാശം ചോദിച്ചതായും ആവശ്യം ഭരണസമിതി നിരസിച്ചതായും അറിയുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട തുക ഇയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഈടാക്കാൻ നിയമനടപടി തുടങ്ങിയെന്നും ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പറഞ്ഞു.
കോടതി നടപടികളോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഭരണമോ വന്നാൽ തിരിമറി നടത്തിയയാൾക്ക് സ്വാഭാവിക സാവകാശം ലഭിക്കും. കരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ച മുൻ സെക്രട്ടറിയുടെ 200 പവൻ വരുന്ന ആഭരണങ്ങളും വിവിധ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളും മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആരോപണവിധേയനായ മുൻ സെക്രട്ടറിക്ക് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അറിയാതെ സ്വന്തം സ്വത്ത് വിൽക്കുന്നതിനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള നടപടികളും ബാങ്ക് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ അംഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാൻ എത്തി തുടങ്ങി. പണം പിൻവലിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് തുക തിരിച്ചു നൽകുന്നതിന് ടോക്കൺ നൽകി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ലക്ഷം വീതമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. ഒരുകോടി വരെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിക്ഷേപമുള്ള അംഗങ്ങളുണ്ട്.
എന്നാൽ, വലിയ തുകകൾ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി നൽകുന്നതും വർഷങ്ങളായി സൊസൈറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത അംഗങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. സാധാരണക്കാരും കർഷകരുമായ അംഗങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.
ഇതു കൂടാതെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ കുടിശ്ശികയായിട്ടും നടപടിയാകാത്ത 554 കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിലെ വലിയ തുകകൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ജപ്തി നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനുമാണ് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം