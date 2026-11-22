പ്രാർഥനയുടെ മറവിൽ തട്ടിപ്പ്; പൊലീസെത്തിയപ്പോൾ ആൾദൈവം മുങ്ങിtext_fields
മുണ്ടക്കയം: പ്രാർഥനയുടെ മറവിൽ പണം തട്ടിപ്പെന്ന പരാതി ഉയർന്ന മുണ്ടക്കയം ചളിക്കുഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാർഥനാലയത്തിൽ പൊലീസ് പരിശോധനക്കെത്തിയപ്പോൾ നടത്തിപ്പുകാരിയായ ആൾദൈവം മുങ്ങി. മേഖലയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി പ്രാർഥനാലയം നടത്തിവന്നത് വ്യാപക പരാതിയെ തുടർന്നും വിശ്വാസികൾ നടത്തിയ സമരത്തെ തുടർന്നും അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇടവേളക്കുശേഷം വീണ്ടും പ്രാർഥനയും തട്ടിപ്പും നടക്കുന്നതായി കാണിച്ച് മുണ്ടക്കയം സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് പരിശോധനക്കെത്തിയത്.
ഇഷ്ടാലയ പ്രയർ മിനിസ്ട്രറീസ് എന്ന പേരിൽ ചെമ്പകശേരിൽ സരസു എന്ന വീട്ടമ്മ ദൈവമായി ആരംഭിച്ച പ്രാർഥനാലയമാണിത്. പിന്നീട് ഇവർ ശരൺസ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രാർഥന പരിപാടി നടത്തിവന്നത്. ഇവിടെ പ്രാർഥനക്കെത്തിയ നൂറിലധികം പേരിൽനിന്നും സ്വർണവും മറ്റും വാങ്ങി അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പണയംവെച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വാങ്ങിയെടുത്തതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. കൂടാതെ കെ.എസ്.എഫ്.ഇ അടക്കം പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളെകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്ഥലം ഈട് വെച്ച് പണം കൈക്കലാക്കി വഞ്ചിച്ചതായും പറയുന്നു. പണം തിരികെ ചോദിച്ചാൽ ദൈവകോപമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുണ്ടക്കയം സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ പ്രാർഥന നടത്തിപ്പുകാരിയോട് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് എസ്.എച്ച്.ഒ അനന്തു തമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് ചളിക്കുഴി പാറയമ്പലം ഭാഗത്ത് നടന്നുവരുന്ന പ്രാർഥനാലയത്തിൽ പരിശോധനക്കെത്തിയത്. എന്നാൽ, പ്രാർഥന കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. പ്രാർഥനക്കെത്തിയ നിരവധി പേർ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.