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Madhyamam
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    മെസ്സിയുടെ പേരിലെ കള്ളക്കളി; അബ്​ദുറഹ്മാന്​ കുരുക്ക്​ മുറുക്കാൻ എസ്​.ഐ.ടി

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    മെസ്സിയുടെ പേരിലെ കള്ളക്കളി; അബ്​ദുറഹ്മാന്​ കുരുക്ക്​ മുറുക്കാൻ എസ്​.ഐ.ടി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ല​യ​​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യെ​യും അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീ​മി​നെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ള്ള​ക്ക​ളി​യി​ൽ മു​ൻ കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​നെ​തി​രെ കു​രു​ക്കു മു​റു​ക്കാ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ടി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 10​ വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വു​​ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്താ​നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ന്​ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്​​തെ​ന്നു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണ്​ മു​ൻ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള​ത്. അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഓം ​പ്ര​കാ​ശ്​ മാ​ഥൂ​റി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ നാ​ലു വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്തു, അ​ന​ധി​കൃ​ത ആ​നു​കൂ​ല്യം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു, പൊ​തു​സ്വ​ത്ത് ദു​രു​പ​യോ​ഗം, സ്വ​കാ​ര്യ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ക്ക്​ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ സ്​​പോ​ൺ​സ​റാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ബ്രോ​ഡ്​​കാ​സ്റ്റി​ങ്​ ക​മ്പ​നി (ആ​ർ.​ബി.​സി), ക​മ്പ​നി​യു​ടെ എം.​ഡി ആ​ന്‍റോ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കേ​സി​ൽ വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രൈ​വ​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന സി. ​സ​ത്യ​പാ​ല​ൻ, കേ​ര​ള സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ യു. ​ഷ​റ​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​രെ​ക്കൂ​ടി പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്താ​കും അ​ഴി​മ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന എ.​ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ത​ന്നെ അ​ഴി​മ​തി​യെ കു​റി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും കൈ​മാ​റാ​നാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം.


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    News Summary - Fraud in Messi's Name: SIT Tightens Noose Around Minister Abdurahiman
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