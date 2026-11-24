ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് സമ്മിറ്റ് സംഘാടകരിൽ തട്ടിപ്പുകേസ് പ്രതി; മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പിന്മാറിtext_fields
കൊച്ചി: അങ്കമാലിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ച കേരള ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സമ്മിറ്റിൽനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ആറു മന്ത്രിമാരും പിന്മാറി. പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരിലൊരാൾ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിന്മാറിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്.
വി.ഡി. സതീശനു പുറമെ മന്ത്രിമാരായ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, ഒ.ജെ. ജനീഷ്, റോജി എം. ജോൺ, പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, ഷിബു ബേബി ജോൺ എന്നിവരാണ് പിന്മാറിയത്. ഇന്ത്യൻ ഇകണോമിക് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ(ഐ.ഇ.ടി.ഒ) പ്രസിഡൻറ് ആസിഫ് ഇഖ്ബാലിനെതിരെയാണ് ഡൽഹിയിൽ തട്ടിപ്പ് കേസുള്ളത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംബാഡസർമാർ രണ്ടു ദിവസമായി നടക്കുന്ന സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഏകോപന ചുമതല ഇന്ത്യൻ ഇകണമിക് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന സംഘടനക്കാണ്. ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് ആസിഫ്.
2024ൽ തനിക്കെതിരെ വ്യാജമായി കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണിതെന്നും പിന്നീട് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണെന്നും ആസിഫ് ഇഖ്ബാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. അതിനിടെ, അംബാസഡർമാരുടെ ഏകോപനം മാത്രമാണ് ഐ.ഇ.ടി.ഒക്കുള്ളതെന്നും തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്നുമാണ് മുഖ്യസംഘാടകരുടെ വിശദീകരണം. സമ്മിറ്റ് ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും.